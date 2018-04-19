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В Великобритании умер актёр из культового фильма «На игле»
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В Великобритании умер актёр из культового фильма «На игле» 

Говорит Москва 45 минут назад
Уинтон начинал свою карьеру в Лондоне в качестве диджея, затем он стал теле— и радиоведущим. Он снимался в британских сериалах и фильмах. Наибольшую популярность актёру принесла роль ведущего ТВ-шоу в картине Дэнни Бойла «На игле».
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