Митта пожалел об отказе ММКФ дать приз Вайнштейну

Специальный приз Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в этом году планировалось вручить американскому продюсеру Харви Вайнштейну , однако позднее руководство кинофорума отказалось от этой идеи. Об этом, как передает ТАСС, рассказал президент ММКФ Никита Михалков

Народный артист России, кинорежиссер Александр Митта объяснил НСН, почему было принято такое решение.

«Потому что он лапает баб очень много! У вас есть такая мечта, чтобы жирные мужики лапали вас и голые появлялись перед вами? Он известен тем, что трахал всех, кого не попадя», — заявил он.

При этом сам кинематографист считает, что Вайнштейн достоин награды. «Он был прекрасный продюсер, просто один из великих продюсеров. У него больше всего „Оскаров“. Чутье уникальное по поводу кино. Один из лучших людей кино. Он прекрасно понимал, что какую бы он актрису ни приглашал на роль, то он обеспечивал ей не просто роль, а славу и карьеру. Они рвались все. Никто из этих девушек не говорит, которые через 30 лет вспомнили, что он их приглашал трахнуться, они не говорят, что через него получали всемирную славу. Было бы совсем неплохо, если бы мы вручили премию. Тем более что его прекрасную компанию разорили. Я не за то, чтобы продюсеры лапали женщин. Но на нем отыгрались», — сказал собеседник НСН.

Напомним, прошлой осенью Харви Вайнштейн оказался в центре секс-скандала. Десятки актрис обвинили его в домогательствах и принуждении к сексу. В результате он были лишен многих наград, а его кинокомпания Weinstein Company обанкротилась.