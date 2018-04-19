Что посмотреть на Московском международном кинофестивале

Звезды ежатся, кутаются в манто, стоически позируют на апрельском ветру, обходят лужи, приподнимая подолы вечерних платьев и спешат пройти в зал, передает «ТВ Центр».

Типичная весенняя погода добавила свое настроение. Что поделать — время для дефиле хоть и не самое привычное, главное, как признаются гости, что праздник кино стартовал. Юбилейный ММКФ передвинули на апрель из-за чемпионата мира по футболу. Но это не значит, что киносмотр пройдет без звезд и громких премьер. Известные артисты, режиссеры и продюсеры, полюбившиеся по театральным постановкам и киноработам — все сегодня здесь.

Кинофестивалю в этом году — 40. Актриса Настасья Кински — в жюри основного конкурса 40-го Московского международного кинофестиваля. Председателем стал итальянский продюсер Паоло Дель Брокко. К составе экспертного жюри: режиссер Анна Меликян, американский актер Джон Сэвидж, китайский режиссёр Лян Цяо. Им предстоит отсмотреть 16 кинолент основного конкурса.

Мировые премьеры: «Непрощенный» — фильм о жизни реального человека — о Виталии Калоеве, потерявшем в авиакатастрофе свою семью, «Царь-птица» Эдуарда Новикова прилетела на кинофестиваль из Якутска. Якутский исторический эпос — очень атмосферная лента повествует о жизни орла, священной птицы, с людьми. Пронзительная работа Александра Котта посвящена 20-летию землетрясения в армянском городе Спитак. В 1988 году. 7 декабря всего за полминуты от армянского города остались руины. Когда дети были в школе, а взрослые на работе. Памяти жертв — этот фильм-реквием. В основном конкурсе будут и режиссерские дебюты. Например, актриса Ян Гэ, родившаяся в Китае, работающая в «Гоголь-центре », сняла картину о разбитом сердце и одиночестве.

На традиционной пресс-конференции президент киносмотра Никита Михалков заявил, что, несмотря на сложную политическую обстановку, никаких проблем с отбором фильма у фестиваля в этом году не было.

"Вот такого давления, что «вам не дадим, потому что вы — русские», этого не было. Потому что все-таки мир кино еще удерживает какое-то приличие в отношениях друг с другом. Но, безусловно, это влияет на ситуацию, и нам приходится более мобилизоваться и быть более собранными, чтобы удержать фестиваль и не поддаться тому, на что можно поддаться", — сказал он.

Фестиваль хоть и выдался юбилейным, но, по мнению организаторов, совсем не пафосным. На подготовку было меньше времени, чем обычно. Канны еще впереди, так что фильмы пришлось брать из программ Венеции и Берлина, программа богата фильмами режиссеров из стран бывшего СССР. Главные призы кинофестиваля — статуэтки, изображающие святого Георгия верхом на серебряном коне, готовы. И ждут своих новых хозяев. У любителей кино всего неделя, чтобы насмотреться хорошего кино впрок.

Анастасия Мартынова, Ольга Стрельцова и Юлия Степина, «ТВ Центр», Москва.