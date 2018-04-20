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Жюри основного конкурса ММКФ рассчитывает увидеть в Москве сложные и интересные фильмы
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Жюри основного конкурса ММКФ рассчитывает увидеть в Москве сложные и интересные фильмы 

ТАСС 45 минут назад
Фото: ТВ Центр
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Жюри основного конкурса 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) надеется увидеть сложные, но интересные фильмы. Об этом сказал в пятницу на пресс-конференции в Москве председатель жюри, итальянский продюсер Паоло Дель Брокко.
По его словам, принимать участие в работе ММКФ — это «замечательная возможность увидеть разные точки зрения режиссеров из разных стран». Он добавил, что жюри рассчитывает увидеть «сложные работы, но интересные». Продюсер отметил, что уже сейчас в жюри царит особая атмосфера. «Мы очень хорошо общаемся, — признался Паоло Дель Брокко. — Мы будем много работать, но также надеемся и хорошо провести время».
Немецкая актриса Настасья Кински отметила, что ей очень повезло работать с Андреем Кончаловским и Никитой Михалковым. «Я сижу рядом с американским актером Джоном Сэвиджем, который тоже вошел в жюри, это тоже для меня большая честь, — сказала актриса. — Большая удача, что мы все живы и все здесь. Жизнь так и должна идти — мирно, спокойно».
Также в жюри в этом году вошли режиссеры Анна Меликян (Россия) и Лян Цяо (Китай).
В основной конкурс отобраны 16 кинолент, одна из которых — «Неаполь под пеленой» — стала фильмом открытия. Россию представляют три работы — картина под названием «Ню» режиссера, актрисы, финалистки шоу «Голос» Ян Гэ, лента «Царь-Птица» Эдуарда Новикова и фильм «Спитак» Александра Котта.
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