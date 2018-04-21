Сара Джессика Паркер поделилась своими мыслями о равенстве полов

После показа некоторых фильмов, Сара рассказала порталу People о том, как важно не пренебрегать мужской аудиторией при показе женского кино. Она также сказала, что во всех сферах и отраслях есть важные должности, которые занимают как мужчины, так и женщины. Звезда сериала «Секс в большом городе» также поделилась, что в восторге от всех продюсеров, режиссеров и актеров, участвовавших в фестивале, но мужчины также играют важную роль в жизни любой девушки.

«Женщины рассказывают истории о мужчинах, поэтому такая аудитория тоже может быть полезна такому кино. Если мы полностью изолируем мужчин из нашей жизни, мылишимся многих удивительных и сложных приключений», — добавила актриса.