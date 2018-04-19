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Не так уж и плохо! Вышел новый трейлер игровой адаптации аниме «Блич»
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Не так уж и плохо! Вышел новый трейлер игровой адаптации аниме «Блич» 

Мир фантастики 31 минуту назад
В Сети появился новый трейлер полнометражной картины «Блич» — это экранизация одноимённой манги и аниме-сериала. Неожиданно, но ролик действительно удался: и по части спецэффектов, и по части костюмов.
В центре сюжета «Блича» — обычный японский школьник Ичиго, который случайно получает сверхъестественные силы синигами (так в японском фольклоре называют богов смерти). Ичиго узнаёт, что теперь ему предстоит сражаться со злыми духами и чудовищами, защищать простых людей и провожать упокоенные души в загробный мир. В этом ему помогут другие герои, обладающие необычными способностями.
Как правило, подобные адаптации аниме в виде художественных фильмов от японцев вызывают лишь стыд (хотя картины от некоторых американских студий тоже). Но этот ролик выглядит лучше того, что нам доводилось видеть раньше. Быть может, стоит надеяться на лучшее?
Узнаем 20 июля.
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