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Пустые, волосатые и восьминогие: вышел трейлер экранизации «Блич»
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Пустые, волосатые и восьминогие: вышел трейлер экранизации «Блич» 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
Год назад японское отделение кинокомпании Warner Bros. выпустило первый тизер-трейлер фильма «Блич». Теперь же мы можем увидеть больше: кадры с Ичиго и его гигантским мечом стали частью первого полноценного трейлера.
В культовую серию Bleach входят 366 эпизодов аниме и 74 томов манги, они выходили в течение пятнадцати лет. Конечно же, будущая экранизация не охватит всю историю школьника-синигами Ичиго Куросаки. Но поклонники серии без труда узнают ряд арранкаров, эволюционировавших «пустых». В частности, Великого Удильщика, с которым Ичиго встречался несколько раз.
Японская премьера экранизации «Блич» состоится 20 июля.
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