Пустые, волосатые и восьминогие: вышел трейлер экранизации «Блич»

Год назад японское отделение кинокомпании Warner Bros. выпустило первый тизер-трейлер фильма «Блич». Теперь же мы можем увидеть больше: кадры с Ичиго и его гигантским мечом стали частью первого полноценного трейлера.

В культовую серию Bleach входят 366 эпизодов аниме и 74 томов манги, они выходили в течение пятнадцати лет. Конечно же, будущая экранизация не охватит всю историю школьника-синигами Ичиго Куросаки. Но поклонники серии без труда узнают ряд арранкаров, эволюционировавших «пустых». В частности, Великого Удильщика, с которым Ичиго встречался несколько раз.

Японская премьера экранизации «Блич» состоится 20 июля.