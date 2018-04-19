Мединский: каждый второй российский зритель в этом году посмотрел отечественное кино

МОСКВА, 19 апреля. / ТАСС /. Министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил на церемонии открытия Московского международного кинофестиваля (ММКФ) о том, что каждый второй российский зритель в этом году посмотрел отечественное кино. Церемония в сороковой раз проходит в Театре мюзикла (бывший кинотеатр «Пушкинский»).

В начале церемонии Мединский огласил приветственную телеграмму, которую прислал президент России Владимир Путин

По словам министра, российское кино сейчас находится на подъеме. «По состоянию на сегодня, каждый второй зритель, который побывал в этом году в кинотеатрах, посмотрел российское кино, — сказал Мединский. — Такого показателя не было никогда со времен Советского Союза».

"Это результат вашего таланта, вашего профессионализма, — отметил министр, обращаясь к гостям ММКФ. — Я бы хотел, чтобы Московский кинофестиваль открыл новые таланты".

В основной конкурс отобраны 16 кинолент, одна из которых — «Неаполь под пеленой» — станет фильмом открытия ММКФ. Закроет фестиваль канадская криминальная драма «Идентификация» режиссера Сэмуела Тивьерджа со звездой фильмов «Такси» Сами Насери, который также уже приехал на ММКФ.