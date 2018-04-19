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Мединский: каждый второй российский зритель в этом году посмотрел отечественное кино
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Мединский: каждый второй российский зритель в этом году посмотрел отечественное кино 

ТАСС 57 минут назад
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил на церемонии открытия Московского международного кинофестиваля (ММКФ) о том, что каждый второй российский зритель в этом году посмотрел отечественное кино. Церемония в сороковой раз проходит в Театре мюзикла (бывший кинотеатр «Пушкинский»).
В начале церемонии Мединский огласил приветственную телеграмму, которую прислал президент России Владимир Путин.
По словам министра, российское кино сейчас находится на подъеме. «По состоянию на сегодня, каждый второй зритель, который побывал в этом году в кинотеатрах, посмотрел российское кино, — сказал Мединский. — Такого показателя не было никогда со времен Советского Союза».
"Это результат вашего таланта, вашего профессионализма, — отметил министр, обращаясь к гостям ММКФ. — Я бы хотел, чтобы Московский кинофестиваль открыл новые таланты".
ММКФ-2018 будет проходить в Москве до 26 апреля. В жюри основного конкурса также вошли немецкая актриса Настасья Кински, режиссер Анна Меликян (Россия), актер Джон Сэвидж (США), режиссер Лян Цяо (Китай). Председателем жюри стал итальянский продюсер Паоло Дель Брокко (Италия).
В основной конкурс отобраны 16 кинолент, одна из которых — «Неаполь под пеленой» — станет фильмом открытия ММКФ. Закроет фестиваль канадская криминальная драма «Идентификация» режиссера Сэмуела Тивьерджа со звездой фильмов «Такси» Сами Насери, который также уже приехал на ММКФ.
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