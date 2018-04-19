В Москве открылся 40-й ММКФ

Пушкинская площадь 18 апреля — центр притяжения для поклонников кино: великолепные наряды, вспышки фотокамер и роскошное дефиле звезд — по красной дорожке прошли участники и гости Московского международного кинофестиваля.

Как отмечает телеканал «Россия 24», в этом году ММКФ открылся на два месяца раньше обычного (из-за чемпионата мира по футболу, который в июне предстоит принимать столице). За неделю зрителям предстоит увидеть более 200 картин из 67 стран.

Как добавляет ТАСС , у Театра мюзикла (бывший кинотеатр «Пушкинский») гостей ММКФ встречал президент фестиваля Никита Михалков . По его словам, в новых датах есть много плюсов: летом меньше народу в Москве, а в апреле все журналисты еще не стали разъезжаться в Канн. «Если мы весну отдадим под Московский кинофестиваль, если мы это сделаем и в будущем, это будет правильный выбор», — убежден режиссер.

По данным РИА Новости, президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей 40-го Московского международного кинофестиваля телеграммой. «Московский фестиваль — всегда большое, яркое, по-настоящему праздничное событие, привлекающее внимание как профессионалов, так и многочисленных любителей киноискусства из разных стран, — говорится в послании. — Он славится замечательной историей, богатой палитрой представленных работ, радушной, гостеприимной атмосферой. Выполняя высокую духовную, воспитательную, просветительскую миссию — ММКФ сохраняет приверженность своим традициям, знакомит аудиторию с качественным, глубоким кино».

ММКФ-2018 будет проходить в Москве до 26 апреля. В жюри основного конкурса вошли режиссер Анна Меликян (Россия), актер Джон Сэвидж (США), режиссер Лян Цяо (Китай). Председателем жюри стал итальянский продюсер Паоло Дель Брокко (Италия).