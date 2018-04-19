В культурном центре «Дружба» пойдет встреча поклонников французского кино

Киноклуб «Дневной сеанс», который проводит кинопоказы в культурном центре «Дружба» в районе Бирюлево Западное, устроит встречу для поклонников европейского кино во вторник, 24 апреля.

На вечере посмотрят фильм «Аталанта» 1934 года от режиссера Жана Виго . Картина стала последней в жизни режиссера, который скончался через месяц после премьеры. «Аталанта», по мнению кинорежиссеров и кинокритиков британского журнала «Sight&Sound», заняла пятое место в списке лучших кинолент всех времен. Также творение Виго не раз становилось призером Каннского кинофестиваля и многих других.

В центре сюжета ленты история отношений Джульетты и капитана Жана, хозяина самоходной баржи «Аталанта». Возлюбленные живут на судне вместе с двумя членами команды — подростком по прозвищу Малыш и эксцентричным папашей по имени Жюль. Однако девушке быстро надоедает жизнь на воде, и она сбегает в Париж. О том, как сложатся дальнейшие отношения молодой семьи и будут ли возлюбленные вместе, гости киновечера узнают уже совсем скоро.