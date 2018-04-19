Олег Табаков посмертно удостоен почетной награды Московского кинофестиваля 

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Народный артист СССР Олег Табаков, скончавшийся 12 марта, удостоен в четверг почетной награды Московского международного кинофестиваля (ММКФ) — приза «За выдающийся вклад в мировой кинематограф». Церемония проходит в Театре мюзикла (бывший кинотеатр «Пушкинский»).
"Приза за выдающийся вклад в мировой кинематограф удостоен Олег Табаков", — сказал ведущий церемонии Игорь Верник.
На сцену вышел ученик Олега Табакова, новый глава театра «Табакерка» Владимир Машков. «Он очень любил гордиться — учениками, родными, близкими, — сказал актер. — Когда мы чувствовали эту гордость — для нас это было высшее достижение». Машков добавил, что Олег Павлович оказал огромное влияние на его жизнь. «Олег Павлович, я в неоплатном долгу за свою судьбу», — признался он.
Приз получил сын Табакова актер Павел Табаков. «Хочу сказать спасибо, завтра сороковой день (со дня смерти Олега Табакова — прим. ТАСС)», — сказал артист.
ММКФ-2018 будет проходить в Москве до 26 апреля. В жюри основного конкурса вошли актриса Настасья Кински (Германия), режиссер Анна Меликян (Россия), актер Джон Сэвидж (США), режиссер Лян Цяо (Китай). Председателем жюри стал итальянский продюсер Паоло Дель Брокко.
В основной конкурс отобраны 16 кинолент, одна из которых — «Неаполь под пеленой» — станет фильмом открытия ММКФ. Закроет фестиваль канадская криминальная драма «Идентификация» режиссера Сэмуела Тивьерджа со звездой фильмов «Такси» Сами Насери, который уже приехал на ММКФ.