Олег Табаков посмертно удостоен почетной награды Московского кинофестиваля

МОСКВА, 19 апреля. / ТАСС /. Народный артист СССР Олег Табаков , скончавшийся 12 марта, удостоен в четверг почетной награды Московского международного кинофестиваля (ММКФ) — приза «За выдающийся вклад в мировой кинематограф». Церемония проходит в Театре мюзикла (бывший кинотеатр «Пушкинский»).

"Приза за выдающийся вклад в мировой кинематограф удостоен Олег Табаков", — сказал ведущий церемонии Игорь Верник

На сцену вышел ученик Олега Табакова, новый глава театра «Табакерка» Владимир Машков . «Он очень любил гордиться — учениками, родными, близкими, — сказал актер. — Когда мы чувствовали эту гордость — для нас это было высшее достижение». Машков добавил, что Олег Павлович оказал огромное влияние на его жизнь. «Олег Павлович, я в неоплатном долгу за свою судьбу», — признался он.

Приз получил сын Табакова актер Павел Табаков . «Хочу сказать спасибо, завтра сороковой день (со дня смерти Олега Табакова — прим. ТАСС)», — сказал артист.

В основной конкурс отобраны 16 кинолент, одна из которых — «Неаполь под пеленой» — станет фильмом открытия ММКФ. Закроет фестиваль канадская криминальная драма «Идентификация» режиссера Сэмуела Тивьерджа со звездой фильмов «Такси» Сами Насери, который уже приехал на ММКФ.