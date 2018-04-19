Ещё
Олег Табаков посмертно удостоен почетной награды Московского кинофестиваля
Далее:
Читайте также:
Ещё

Олег Табаков посмертно удостоен почетной награды Московского кинофестиваля 

ТАСС 33 минуты назад
Фото: ТВ Центр
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Народный артист СССР Олег Табаков, скончавшийся 12 марта, удостоен в четверг почетной награды Московского международного кинофестиваля (ММКФ) — приза «За выдающийся вклад в мировой кинематограф». Церемония проходит в Театре мюзикла (бывший кинотеатр «Пушкинский»).
"Приза за выдающийся вклад в мировой кинематограф удостоен Олег Табаков", — сказал ведущий церемонии Игорь Верник.
На сцену вышел ученик Олега Табакова, новый глава театра «Табакерка» Владимир Машков. «Он очень любил гордиться — учениками, родными, близкими, — сказал актер. — Когда мы чувствовали эту гордость — для нас это было высшее достижение». Машков добавил, что Олег Павлович оказал огромное влияние на его жизнь. «Олег Павлович, я в неоплатном долгу за свою судьбу», — признался он.
Приз получил сын Табакова актер Павел Табаков. «Хочу сказать спасибо, завтра сороковой день (со дня смерти Олега Табакова — прим. ТАСС)», — сказал артист.
ММКФ-2018 будет проходить в Москве до 26 апреля. В жюри основного конкурса вошли актриса Настасья Кински (Германия), режиссер Анна Меликян (Россия), актер Джон Сэвидж (США), режиссер Лян Цяо (Китай). Председателем жюри стал итальянский продюсер Паоло Дель Брокко.
В основной конкурс отобраны 16 кинолент, одна из которых — «Неаполь под пеленой» — станет фильмом открытия ММКФ. Закроет фестиваль канадская криминальная драма «Идентификация» режиссера Сэмуела Тивьерджа со звездой фильмов «Такси» Сами Насери, который уже приехал на ММКФ.
ТАСС: последние новости
Федор Бондарчук планирует создать совместно с Китаем художественный фильм о войне Мединский: каждый второй российский зритель в этом году посмотрел отечественное кино Фильм про Виталия Калоева "Непрощенный" откроет российские программы ММКФ
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Слезы Якубовича: массовая тупка на «Поле Чудес»91
Пропавшие красавицы нашего кино3
Что стало с экс-участниками «Дома-2»10
Секс по-настоящему в кино32
Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино
Видео
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение