Гупешка, Доминика и хот-дог для храброго сердца: все, чем запомнился последний день Российского Кинорынка

Последний день 105 Российского Кинорынка открыла компания «Ракета Релизинг». В ее пакете уже сейчас есть два анимационных проекта: «Маленький большой герой» и «Храброе сердце», а также основанное на реальных событиях кино «Это чертово сердце». Самое же интересное прокатчики оставили напоследок, так как зрителей ждет действительно неординарное кино от автора «It Follows», у нас фильм выходил под названием «Оно». Дэвид Роберт Митчелл снял фильм в своей безумной и безжанровой манере с Райли Кио («Девушка по вызову», «Безумный Макс: Дорога ярости») и Эндрю Гарфилдом («Дыши ради нас», «По соображениям совести»). Под конец презентации публике представили картину «Хотдог» с Тилем Швайгером в главной роли.

Кинокомпания Bazelevs представила на специальном показе анимационно-биографический фильм «Знаешь, мама, где я был?». А между презентациями прокатчика прошли две лекции: «Где кинотеатры теряют деньги» и «Оценка качества кинопоказа». Где специалисты обсудили пути развития киноиндустрии в России и представили возможные варианты движения вперед, чтобы стать ближе и понятнее зрителям.