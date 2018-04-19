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Гупешка, Доминика и хот-дог для храброго сердца: все, чем запомнился последний день Российского Кинорынка
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Гупешка, Доминика и хот-дог для храброго сердца: все, чем запомнился последний день Российского Кинорынка 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Последний день 105 Российского Кинорынка открыла компания «Ракета Релизинг». В ее пакете уже сейчас есть два анимационных проекта: «Маленький большой герой» и «Храброе сердце», а также основанное на реальных событиях кино «Это чертово сердце». Самое же интересное прокатчики оставили напоследок, так как зрителей ждет действительно неординарное кино от автора «It Follows», у нас фильм выходил под названием «Оно». Дэвид Роберт Митчелл снял фильм в своей безумной и безжанровой манере с Райли Кио («Девушка по вызову», «Безумный Макс: Дорога ярости») и Эндрю Гарфилдом («Дыши ради нас», «По соображениям совести»). Под конец презентации публике представили картину «Хотдог» с Тилем Швайгером в главной роли.
Кинокомпания Bazelevs представила на специальном показе анимационно-биографический фильм «Знаешь, мама, где я был?». А между презентациями прокатчика прошли две лекции: «Где кинотеатры теряют деньги» и «Оценка качества кинопоказа». Где специалисты обсудили пути развития киноиндустрии в России и представили возможные варианты движения вперед, чтобы стать ближе и понятнее зрителям.
Компания «Кинологистика» в начале мая порадует любителей красивого и оригинального кино картиной «Редкая бабочка». Не забывает дистрибьютор про авторское российское кино, за это здесь отвечает фильмы: «Гупешка» и «Короткие волны». Попугаться можно будет смело с «Голодными Z», полетать с Дэниэлом Рэдклиффом на просмотре проекта «Опасное задание», а про семейное кино зрителям напомнит российская «Доминика».
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