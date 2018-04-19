Ещё
Аглая Тарасова, Евгения Крюкова и другие на ММКФ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Аглая Тарасова, Евгения Крюкова и другие на ММКФ-2018 

Журнал ОК! 1 час назад
Сегодня Пушкинская площадь стала центром притяжение поклонников кинематографа — здесь открылся 40-й Московский международный кинофестиваль. На ковровой дорожке блеснули Аглая Тарасова, Таисия Румянцева, Евгения Крюкова, Настасья Кински и другие знаменитости. Первым фильмом, с которыми ознакомятся гости и профессиональное жюри, стал «Неаполь под пеленой». Всего в основном конкурсе будет продемонстрировано 16 работ. Председателем жюри 40-го ММКФ стал итальянский продюсер Паоло дель Брокко. Также оценивать киноработы будут российский режиссер Анна Меликян, немецкая актриса Настасья Кински и американский актер Джон Сэвидж.
Напомним, что кинофестиваль пройдет с 19 по 26 апреля. Раньше Московский международный кинофестиваль проходил в конце июня. Кроме основного приза, в рамках мероприятия представлены и другие номинации: лучший документальный фильм и короткий метр, а также «перспектива». Первый ММКФ стартовал в 1935 году, после чего наступил перерыв почти в четверть века. Фестиваль возобновили с 1959 года. В этом году сроки мероприятия были перенесены из-за Чемпионата мира по футболу, который запланирован летом.
[embed:render:embedded:node:76319]
Журнал ОК!: последние новости
Жить в роли: 5 самых ярких перевоплощений Эдриана Броуди Эмма Уотсон воссоединилась со своими «одноклассниками» из Хогвартса Мила Кунис, Кейт МакКиннон и Джастин Теру в трейлере фильма «Шпион, который меня кинул»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Слезы Якубовича: массовая тупка на «Поле Чудес»93
Пропавшие красавицы нашего кино3
Что стало с экс-участниками «Дома-2»10
Секс по-настоящему в кино32
Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино
Видео
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение