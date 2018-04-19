Аглая Тарасова, Евгения Крюкова и другие на ММКФ-2018

Напомним, что кинофестиваль пройдет с 19 по 26 апреля. Раньше Московский международный кинофестиваль проходил в конце июня. Кроме основного приза, в рамках мероприятия представлены и другие номинации: лучший документальный фильм и короткий метр, а также «перспектива». Первый ММКФ стартовал в 1935 году, после чего наступил перерыв почти в четверть века. Фестиваль возобновили с 1959 года. В этом году сроки мероприятия были перенесены из-за Чемпионата мира по футболу, который запланирован летом.

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