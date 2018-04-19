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Дмитрий Хрусталев получил премию за юмор
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Дмитрий Хрусталев получил премию за юмор 

Вечерняя Москва 51 минуту назад
Фото: Вечерняя Москва
В среду, 18 апреля, в одном из столичных ресторанов состоялась торжественная церемония награждения победителей Третьей премии «Insta Cinema Awards 2018». Статуэтки за самые выдающиеся достижения в Instagram получили звезды российского кинематографа.
На праздник знаменитости пришли в хорошем расположении духа и в вечерних нарядах, каждый ждал, что ведущий вечера назовет именно его имя. Но до главной части мероприятия еще было время. Чтобы гости не заскучали, организаторы развлекали их увлекательной программой, конкурсами, лотереями и выступлениями артистов. На сцену в откровенном наряде вышла и 33-летняя актриса Анна Калашникова, в этом году она не стала победителем конкурса, но исполнила песню.
Артистка еще два года назад решила попробовать себя в качестве певицы, записав композицию «Две планеты». Но слушатели не приняли ее стараний, заявили, что девушке лучше продолжать сниматься для мужских журналов, а не петь. Однако Анна не прекратила своих попыток и по-прежнему поет.
Дмитрий Хрусталев не поразил публику вокалом, зато получил заветную статуэтку и призы за победу в номинации «Insta КиноЮмор года». Звезда весело шутил со сцены, доказав, что жюри конкурса не ошиблось в выборе победителя. В номинации «Лучшая женская роль в сериале» выиграла Анна Шепелева за роль в сериале «Реальные пацаны». Приз за «Лучшую мужскую роль в сериале» получил Даниил Вахрушев, актер сериала «СуперБобровы. Екатерину Архарову отметили за многочисленные роли в иностранных фильмах и назвали „Insta итальянской актрисой“.
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