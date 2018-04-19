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«Тренер» в открытом доступе — во всех кинотеатрах России
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«Тренер» в открытом доступе — во всех кинотеатрах России 

Вести.Ru 32 минуты назад
Новый футбольный блокбастер «Тренер» вышел в широкий прокат. С 19 апреля фильм Данилы Козловского, снятый при участии телеканала «Россия 1», можно увидеть во всех кинотеатрах страны. И, похоже, первый режиссёрский опыт известного актера удался.
"Тренера" в кинотеатрах встретили полными залами и аплодисментами на финальных титрах. Удивительно, но это, казалось бы, мужское кино (футбольный блокбастер) собирает в кино и женщин. В Нижнем Новгороде каждые два из трех билетов покупают дамы
"Это один из тех фильмов, после которых хочется сворачивать горы", — говорят зрители.
Команда, которая существует только на киноэкране, уже получила тысячи реальных болельщиков. На премьере в Краснодаре — очереди за автографами актеров-футболистов. В Казани зрителей встречает настоящая спортивная группа поддержки. А после сеанса в чирлидеры впору записывать зрителей.
Но, конечно, большинству зрителей «Тренер» интересен, прежде всего, фигурой Данилы Козловского. В фильме он не только исполнил главную роль, но и дебютировал в качестве режиссера. Режиссер Козловский, как и его тренер в фильме, собрал команду из молодых актеров. И зрительские овации после премьеры доказали — это победа всухую. Своего тренера-победителя актеры качают на руках. Фильм «Тренер» — уже во всех кинотеатрах страны.
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