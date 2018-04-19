Мировая премьера картины «Собибор» состоится в Варшаве 23 апреля

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости . Мировая премьера фильма «Собибор» режиссера Константина Хабенского состоится 23 апреля в Польше в Драматическом театре Варшавы, сообщает пресс-служба проекта.

Картина Константина Хабенского, который сыграл в ней главную роль, выйдет в российский прокат 3 мая, в Польше — 4 мая. Фильм рассказывает о единственном успешном восстании в нацистском лагере смерти за всю истории Второй мировой войны. Его возглавил советский офицер Александр Печерский

"23 апреля в столице Польши состоится мировая премьера «Собибора» Константина Хабенского. Показ пройдет в Драматическом театре Варшавы. Картину представят режиссер и исполнитель главной роли Константин Хабенский, польские актеры, снимавшиеся в фильме, в числе которых Михалина Ольшанска ("Матильда"), а также продюсер фильма Эльмира Айнулова", — говорится в сообщении пресс-службы.

Фильм также покажут в родном городе Александра Печерского, Ростове-на-Дону, 24 апреля.