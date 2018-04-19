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Мировая премьера картины «Собибор» состоится в Варшаве 23 апреля
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Мировая премьера картины «Собибор» состоится в Варшаве 23 апреля 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Мировая премьера фильма «Собибор» режиссера Константина Хабенского состоится 23 апреля в Польше в Драматическом театре Варшавы, сообщает пресс-служба проекта.
Картина Константина Хабенского, который сыграл в ней главную роль, выйдет в российский прокат 3 мая, в Польше — 4 мая. Фильм рассказывает о единственном успешном восстании в нацистском лагере смерти за всю истории Второй мировой войны. Его возглавил советский офицер Александр Печерский.
"23 апреля в столице Польши состоится мировая премьера «Собибора» Константина Хабенского. Показ пройдет в Драматическом театре Варшавы. Картину представят режиссер и исполнитель главной роли Константин Хабенский, польские актеры, снимавшиеся в фильме, в числе которых Михалина Ольшанска ("Матильда"), а также продюсер фильма Эльмира Айнулова", — говорится в сообщении пресс-службы.
Фильм также покажут в родном городе Александра Печерского, Ростове-на-Дону, 24 апреля.
Фильм «Собибор» выходит при информационной поддержке МИА «Россия сегодня». МИА «Россия сегодня» — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА «Россия сегодня» представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
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