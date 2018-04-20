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Фильм по мотивам The Division снимет режиссер «Дэдпула 2»
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Фильм по мотивам The Division снимет режиссер «Дэдпула 2» 

GameGuru 1 час назад
Фото: GameGuru
Ubisoft официально объявила имя режиссера фильма по мотивам The Division, сообщает портал SlashFilm. Руководить съемками будет постановщик «Дэдпула 2» и «Атомной Блондинки» Дэвид Литч. Он также в ответе за первого «Джона Уика», которого он снимал в паре с Чадом Стахелски.
The Division станет вторым фильмом кино-подразделения Ubisoft. Первым был, простите нас за упоминание, «Кредо Ассасина» 2016 года с Майклом Фассбендером в главной роли. В картине также снялись обладатели премии «Оскар» Марион Котийяр и Джереми Айронс, которые своими умениями и наградами не помогли фильму получить высокие отзывы критиков. Посмотрим, смогут ли справиться с задачей номинанты на престижную премию Джейк Джилленхол и Джессика Честейн.
События The Division будут развиваться в Нью-Йорке, пережившем масштабную террористическую атаку с применением биологического оружия. Съемки картины начнутся в 2019, после того как Литч сдаст спин-офф «Форсажа» про Хоббса и Шоу, персонажей Дуэйна Джонсона и Джейсона Стэтхема. Съемки этого фильма начнутся в ближайшее время.
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