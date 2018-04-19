Режиссёр «Дэдпула 2» поставит экранизацию The Division

В фильме по шутеру от Ubisoft должны сыграть Джейк Джилленхол и Джессика Честейн

Дэвид Лейтч , известный по «Джону Уику» и «Взрывной блондинке», — уже второй режиссёр, утверждённый постановщиком экранизации онлайн-экшена The Division. Ранее к ней был прикреплён Стивен Гаан («Траффик»), однако с тех пор он покинул проект.

О назначении Лейтча стало известно всего через несколько дней после того, как Universal подтвердила его участие в работе над спин-оффом серии «Форсаж».

Как сообщают источники Variety, сначала режиссёр поставит именно этот фильм, так как съёмки планируется начать осенью. Предположительно, к The Division он приступит в 2019 году.

О том, что главные роли в адаптации видеоигры исполнят Джессика Честейн и Джейк Джилленхол, стало известно ещё в 2016-м, вместе с анонсом картины.

Действие The Division разворачивается в США после масштабной эпидемии вируса, распространившегося через бумажные деньги. Онлайн-шутер вышел в 2016 году. В настоящее время в Ubisoft трудятся над сиквелом, подробностями о котором поделятся на выставке E3 2018.

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