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Режиссёр «Дэдпула 2» поставит экранизацию The Division
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Режиссёр «Дэдпула 2» поставит экранизацию The Division 

DTF.RU 1 час назад
Фото: DTF.RU
В фильме по шутеру от Ubisoft должны сыграть Джейк Джилленхол и Джессика Честейн.
Дэвид Лейтч, известный по «Джону Уику» и «Взрывной блондинке», — уже второй режиссёр, утверждённый постановщиком экранизации онлайн-экшена The Division. Ранее к ней был прикреплён Стивен Гаан («Траффик»), однако с тех пор он покинул проект.
О назначении Лейтча стало известно всего через несколько дней после того, как Universal подтвердила его участие в работе над спин-оффом серии «Форсаж».
Как сообщают источники Variety, сначала режиссёр поставит именно этот фильм, так как съёмки планируется начать осенью. Предположительно, к The Division он приступит в 2019 году.
О том, что главные роли в адаптации видеоигры исполнят Джессика Честейн и Джейк Джилленхол, стало известно ещё в 2016-м, вместе с анонсом картины.
Действие The Division разворачивается в США после масштабной эпидемии вируса, распространившегося через бумажные деньги. Онлайн-шутер вышел в 2016 году. В настоящее время в Ubisoft трудятся над сиквелом, подробностями о котором поделятся на выставке E3 2018.
#thedivision #ubisoft #кино
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