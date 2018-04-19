«Остров проклятых»

Жанр: триллер, детектив, драма

Страна: США Год: 2010

Продюсеры: Брэдли Дж. Фишер, Майк Медавой, Мартин Скорсезе

Образ острова был создан путем объединения нескольких реальных мест — Мэндфильской городской больницы штата Массачусетс, Национального парка Аркадия штата Мэн и других; Картина стала единственным совместным проектом Мартина Скорсезе и Леонардо ДиКаприо, не получившим номинаций на «Оскар»; По ходу сюжета ленты дается несколько подсказок, раскрывающих ее концовку; На съемки картины ушло четыре месяца.

Трейлер фильма «Остров проклятых»: https://www.youtube.com/watch?v=_l7R9Rz5URw