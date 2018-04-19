Жанр: триллер, детектив, драма
Страна: США Год: 2010
Режиссёр: Мартин Скорсезе
Сценаристы: Лаэта Калогридис, Деннис Лихейн
Продюсеры: Брэдли Дж. Фишер, Майк Медавой, Мартин Скорсезе
Кто снимался в фильме «Остров проклятых»: Леонардо ДиКаприо, Марк Руффало, Бен Кингсли, Макс фон Сюдов, Мишель Уильямс, Эмили Мортимер, Патришия Кларксон, Джеки Эрл Хейли, Тед Левайн, Джон Кэрролл Линч Сюжет фильма «Остров проклятых» Середина 50-х, США. Американские судебные приставы Эдвард Дэниэлс и Чак Оул отправляются на остров Шаттер, где располагается лечебница для самых опасных душевнобольных преступников. Им предстоит разобраться в таинственном исчезновении пациентки, обвиненной в убийстве собственных детей. Несмотря на то, что клиника строго охраняется, женщине удалось сбежать. Допрос лечащего врача, надзирателей и пациентов не дает результата, но поведение окружающих кажется напарникам странным. Пока герои пытаются отделить правду от лжи, на острове начинается шторм, отрезающий все пути к материку, и им приходится задержаться. Пытаясь продолжить работу, Эдвард еще не предполагает, какие открытия ждут его в конце расследования. Интересные факты о фильме «Остров проклятых»:
Образ острова был создан путем объединения нескольких реальных мест — Мэндфильской городской больницы штата Массачусетс, Национального парка Аркадия штата Мэн и других; Картина стала единственным совместным проектом Мартина Скорсезе и Леонардо ДиКаприо, не получившим номинаций на «Оскар»; По ходу сюжета ленты дается несколько подсказок, раскрывающих ее концовку; На съемки картины ушло четыре месяца.
Трейлер фильма «Остров проклятых»: https://www.youtube.com/watch?v=_l7R9Rz5URw