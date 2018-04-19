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Клэр Дэйнс ждет второго ребенка
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Клэр Дэйнс ждет второго ребенка 

Sunmag 43 минуты назад
Фото: Sunmag
Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей
На шоу Говарда Стерна поклонников сериала «Родина» ждал большой сюрприз. Клэр Дэйнс, которая исполняет главную роль — агента ЦРУ Кэрри Мэтисон, сообщила, что снова беременна. «У меня уже второй триместр, — удивила всех актриса. — Мы с мужем давно мечтали о втором ребенке, и вот это произошло». В 2009 году Клэр вышла замуж за Хью Дэнси, а в 2012-м у пары родился сын Сайрус.
Клэр не только сообщила о беременности, но и подтвердила, что восьмой сезон сериала «Родина», несмотря на все спекуляции и надежду поклонников, будет последним. «У нас есть еще один сезон, после чего эта история закончится», — сказала она. Что касается седьмого сезона, то заключительная серия выйдет в эфир уже 29 апреля, и, по словам Клэр, она рада, что съемки завершены, потому что скрывать беременность ей было все сложнее. «Я как раз была на первом триместре, — вспоминает она. — Как вам объяснить, чтобы вы меня поняли: это когда вас все время тошнит и вам запрещают сказать, от чего именно. Кроме того, мне постоянно хотелось спать, а работать приходилось в режиме нон-стоп. Я чувствовала себя неловко, потому что мое лицо все время отекало, и даже массаж не помогал».
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