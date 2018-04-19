Мирошниченко в норковом манто блеснула на в центре Москвы

В кинотеатре «Россия» прошла церемония открытия Московского международного кинофестиваля. По красной дорожке шли «звезды», шел сияющий Никита Михалков , возглавляющий фестиваль. Обычно ММКФ проходит летом, но на этот раз его перенесли на апрель из-за чемпионата мира по футболу — и погода не подвела, день был даже не весенний, а летний.

Фотографы щелкали блицами, шла видеосъемка, настроение было праздничным. В советские времена московский кинофестиваль был окном в мир, и киноманы смотрели все подряд, запоем, до одури. Сейчас к нему относятся спокойней, но любители кино ждут его весь год.

На ММКФ-2018 есть, что посмотреть. Кого-то порадует программа « Брюс Ли . Человек-легенда». Других — программа, посвященная фильмам, которые Московский кинофестиваль открыл для мира. Программа «Открытие» посвящена кино малых и экзотических стран: в 2018 на ММКФ будут показаны фильмы Шри-Ланки.

Впереди семь дней просмотров, обсуждений, профессиональной работы киноведов. А пока что кинофестиваль подарил Москве праздник: яркий, запоминающийся, беззаботный.