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Мирошниченко в норковом манто блеснула на в центре Москвы
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Мирошниченко в норковом манто блеснула на в центре Москвы 

News.ru 41 минуту назад
Фото: News.ru
В кинотеатре «Россия» прошла церемония открытия Московского международного кинофестиваля. По красной дорожке шли «звезды», шел сияющий Никита Михалков, возглавляющий фестиваль. Обычно ММКФ проходит летом, но на этот раз его перенесли на апрель из-за чемпионата мира по футболу — и погода не подвела, день был даже не весенний, а летний.
Фотографы щелкали блицами, шла видеосъемка, настроение было праздничным. В советские времена московский кинофестиваль был окном в мир, и киноманы смотрели все подряд, запоем, до одури. Сейчас к нему относятся спокойней, но любители кино ждут его весь год.
На ММКФ-2018 есть, что посмотреть. Кого-то порадует программа «Брюс Ли. Человек-легенда». Других — программа, посвященная фильмам, которые Московский кинофестиваль открыл для мира. Программа «Открытие» посвящена кино малых и экзотических стран: в 2018 на ММКФ будут показаны фильмы Шри-Ланки.
Впереди семь дней просмотров, обсуждений, профессиональной работы киноведов. А пока что кинофестиваль подарил Москве праздник: яркий, запоминающийся, беззаботный.
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