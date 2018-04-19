Машков расплакался на ММКФ

40-й Московский кинофестиваль, открывшийся в Москве вечером 19 апреля, уже вручил свой первый приз — награду «За выдающийся вклад в мировой кинематограф». В этом году лауреатом стал скончавшийся 12 марта Олег Табаков

Для вручения на сцену поднялся ученик Табакова и преемник на посту худрука Табакерки Владимир Машков . Он произнес трогательную речь, вспомнив, как 30 лет назад режиссер доверил ему роль в спектакле по пьесе Галича «Матросская тишина».

«Это была роль пожилого человека, который безумно любил своего сына. И ужас ситуации еще был в том, что эту роль в этом спектакле играл великий русский актер Евгений Евстигнеев и Олег Павлович рассказывал, как это было потрясающе, как блистательно играл весь состав «Современника»… Это меня окончательно раздавило, я был в состоянии, когда не понимал, что мне делать, в отчаянии, в полной потере веры в себя», — признался Машков.

Однако, по его словам, Табаков усиленно с ним работал, «впитывал жизнь», «упорно шел к своей цели». «Когда прошла премьера, я ничего не понимал, что произошло. Он прошел мимо и сказал: „Ну вот, Вовка, возможно, родился артист. И вы знаете, и я это буду помнить до последнего вздоха, он в тот момент спас меня от провала моей жизни, от провала моей судьбы“, — продолжил он с выступившими на глазах слезами.

»В этом спектакле есть строчки, которые я всегда посвящал ему. Это мой папа сделал из меня то, что я есть, мой папа. Он хотел, чтобы сын его, кровь его узнал, с чем кушают счастье. Олег Павлович, я в неоплатном долгу за свою судьбу», — закончил он свою речь.

Получил приз за Табакова его сын Павел. Он поблагодарил за награду и напомнил, что завтра (20 апреля) исполняется 40 дней со дня смерти его отца.

Напомним, народный артист СССР, актер и режиссер, художественный руководитель МХТ и «Табакерки» Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни.

40-й Московский кинофестиваль продлится до 26 апреля. В его расписании в этом году — больше 200 фильмов, в основном конкурсе 16. На победу претендуют, в том числе, три российские картины, негласным фаворитом считается российско-армянский «Спитак» Александра Котта о разрушительном землетрясении, произошедшем в Армении в 1988 году.