«Персона»

Жанр: триллер, драма

Год: 1966

Страна: Швеция

Сценарий: Ингмар Бергман

Кто снимался в фильме «Персона»: Биби Андерссон , Лив Ульман, Маргарета Крок Гуннар Бьёрнстранд , Ёрген Линдстрём Сюжет фильма «Персона» Популярная театральная актриса Элизабет Фоглер во время очередного спектакля вдруг замолкает в самом его разгаре. Ее пронизывает ощущение бессмысленности собственной жизни несмотря на популярность и славу, чувства, обуреваемые ею, находят выход в такой странной форме. Обследование в психиатрической клинике показывает, что хранящая молчание Элизабет здорова. По совету психиатра она едет к морю, чтобы восстановить душевное равновесие. Замкнувшуюся в себе актрису сопровождает медсестра Альма, искренне старающаяся вывести ее из этого депрессивного состояния бесконечными монологами, остающимися без ответа. Интересные факты о фильме «Персона»:

Режиссер Ингмар Бергман называл фильм «Персона» одним из наиболее значимых работ в своём творчестве наравне с фильмом «Шепоты и крики». Первоначально Бергман хотел назвать фильм «Кинематограф» (фильм и начинается с кадров, в которых включается кинопроектор, мелькают кадры, рвется плёнка), но отказался от этой идеи. В античном театре термин «Персона» обозначал маску, через прорезь для рта которой актер говорил свою роль. Именно поэтому Бергман назвал свой фильм так.

Трейлер фильма «Персона»: https://www.youtube.com/watch?v=tZo0y6RiKlo