Юбилейный ММКФ: актеры и режиссеры предвкушают праздник кино

В российской столице открылся юбилейный 40-й Московский кинофестиваль. Красная дорожка снова расстелена у кинотеатра «Пушкинский». Основной площадкой станет «Октябрь», передает «МИР 24».

Муки выбора, споры членов жюри, волнение конкурсантов — все это будет потом, а сегодня — парад причесок и нарядов. Фотографы жадно ловят улыбки звезд, а те спешат по широкой лестнице вверх, чтобы по традиции поздороваться с президентом киносмотра Никитой Михалковым

В этом году ему пришлось впервые сдвинуть сроки, и вместо лета ММКФ открывается весной. Большое кино уступило место мировому футболу. Однако, по словам организаторов, на качество программы это не повлияло, она будет интересной и интригующей. Настоящий праздник кино предвкушают и актеры.

«Впереди три российских фильма на этом фестивале. Один на китайском, другой на якутском и еще на армянском. Надо посмотреть все», — подчеркнула президент благотворительного фонда «Русский силуэт» Татьяна Михалкова

Всего за семь дней на суд зрителей будет представлено 212 фильмов из 67 стран. В основном конкурсе покажут 16 кинолент, в том числе две российских, одну российско-армянскую и по одной из Казахстана и Узбекистана.

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