Россыпь кинозвезд. Как открывался ММКФ

Президент Московского международного кинофестиваля (ММКФ) Никита Михалков объявил об открытии 40-го киносмотра и вручил председателю жюри этого года, итальянскому продюсеру Паоло Дель Брокко «цепь власти» с изображением св. Георгия Победоносца.

Церемония открытия проходила в столичном Театре мюзикла. В ней также принял участие министр культуры РФ Владимир Мединский , который зачитал приветственное слово президента России Владимира Путина . Глава государства отметил, что Московский фестиваль — всегда большое, яркое и праздничное событие с замечательной историей, богатой палитрой представленных работ, гостеприимной атмосферой.

В жюри основного конкурса вошли немецкая актриса Настасья Кински , российский режиссер Анна Меликян , американский актер Джон Сэвидж и режиссер из Китая Лян Цяо. В основной конкурс отобраны 16 кинолент, фильмом открытия ММКФ станет «Неаполь под пеленой». Закроет фестиваль канадская драма «Идентификация», в которой снялся звезда фильмов «Такси» Сами Насери.

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