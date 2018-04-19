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Россыпь кинозвезд. Как открывался ММКФ
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Россыпь кинозвезд. Как открывался ММКФ 

Мир24 21 минуту назад
Фото: Мир24
Президент Московского международного кинофестиваля (ММКФ) Никита Михалков объявил об открытии 40-го киносмотра и вручил председателю жюри этого года, итальянскому продюсеру Паоло Дель Брокко «цепь власти» с изображением св. Георгия Победоносца.
Церемония открытия проходила в столичном Театре мюзикла. В ней также принял участие министр культуры РФ Владимир Мединский, который зачитал приветственное слово президента России Владимира Путина. Глава государства отметил, что Московский фестиваль — всегда большое, яркое и праздничное событие с замечательной историей, богатой палитрой представленных работ, гостеприимной атмосферой.
Призом 40-го ММКФ за вклад в развитие мирового кинематографа посмертно наградили легендарного режиссера Олега Табакова. Награду из рук нового художественного руководителя «Табакерки» Владимира Машкова получил сын артиста Павел Табаков.
В жюри основного конкурса вошли немецкая актриса Настасья Кински, российский режиссер Анна Меликян, американский актер Джон Сэвидж и режиссер из Китая Лян Цяо. В основной конкурс отобраны 16 кинолент, фильмом открытия ММКФ станет «Неаполь под пеленой». Закроет фестиваль канадская драма «Идентификация», в которой снялся звезда фильмов «Такси» Сами Насери.
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