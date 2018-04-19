«Девушки и танки»

Жанр: аниме, мультфильм, приключения, боевик, комедия

Год: 2017

Страна: Япония

Режиссер: Цутому Мидзусима

Оператор: Ёсихиро Сэкия

Кто снимался в фильме «Девушки и танки»: Май Футигами, Аи Каяно, Мами Одзаки, Икуми Накагами, Юка Игути Сюжет фильма «Девушки и танки» В не слишком далеком будущем одним из самых популярных видов спорта становится танковый бой, а боевые машины для этого используются настоящие. «Танководство» даже включается в университетский курс. Любопытно, что наибольшей популярностью этот предмет и вид спорта пользуется не у парней, что было бы логичным, а у девушек. На первом месте в мировом рейтинге находится русская команда, на втором — китайская, девушки из Англии и Германии делят третье и четвертое места, а дальше всех в рейтинге находятся японки. У них самые серьезные проблемы с самим учебным заведением под названием «Оарай», где они учатся, а также с техникой — в их распоряжении лишь проржавевший танк. Интересные факты о фильме «Девушки и танки»:

Фильм является сиквелом анимационного сериала «Девушки и танки». Проект был объявлен еще в 2013 году, а его первый тизер-трейлер вышел в июле 2014 года. Первоначально фильм хотели выпустить еще в 2014 году, однако в итоге его премьера была перенесена на ноябрь 2015 года. Заглавную песню фильма спела популярная японская певица ChouCho. Все танки, показанные в мультфильме, имеют реальные военные прототипы, которые использовались во время Второй мировой войны. Чтобы подчеркнуть нейтральность и уникальность команды Оарай, в ней присутствуют танки из разных стран.

Трейлер фильма «Девушки и танки»: https://www.youtube.com/watch?v=HrBTf3FlbR0