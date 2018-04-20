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Оливия Уайлд и Элизабет Олсен на красной дорожке премьеры фильма «Кодахром»
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Оливия Уайлд и Элизабет Олсен на красной дорожке премьеры фильма «Кодахром» 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Пока ее коллеги по Marvel путешествуют по Азии, Элизабет Олсен рекламирует совсем другой фильм: актриса присоединилась к Джейсону Судейкису на красной дорожке премьеры картины «Кодахром». Компанию им составила Оливия Уайлд, приехавшая поддержать Джейсона.
«Кодахром», который появится на стриминговом сервисе Netflix сегодня, 20 апреля, это история о главе звукозаписывающей компании, который едет в Канзас, чтобы выполнить посмертную просьбу своего отца — проявить фотографии с плёнки «Кодахром». Просьба не так проста, как кажется: во всём мире осталась только одна лаборатория «Кодак», занимающаяся проявкой, и та со дня на день может закрыться.
попкорнnews
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