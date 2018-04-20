«Это невероятное дерьмо»: как голливудские актеры ругают собственные фильмы

Джордж Клуни: «Кажется, мы чуть не угробили франшизу»

Фильм: «Бэтмен и Робин» (1997)

Кассовые сборы: 238.2 миллионов долларов

Рейтинг Rotten Tomatoes: 11%

«Мой телефон зазвонил, и глава Warner Bros сказал: «Приходи в мой офис, ты будешь играть Бэтмена в новом фильме», и я такой «Ага!». Я позвонил своим друзьям: я орал от счастья, они орали от счастья, и никто не мог в это поверить!

Я просто подумал: раз и прошлый фильм был успешным, то и я снимусь в успешной франшизе. Кажется, мы чуть не угробили эту самую франшизу».

Фильм: «Рыжая Соня» (1985)

Кассовые сборы: 6.9 миллионов долларов

Рейтинг Rotten Tomatoes: 15%

«Худший фильм, в котором я когда-либо снялся. Теперь, когда мои дети выходят за рамки дозволенного, я отправляю их в свою комнату и заставлять пересматривать «Рыжую Соню» 10 раз. Так что особых проблем у меня с ними не бывает».

Холли Берри: «Я была на самом пике, а теперь на дне»

Фильм: «Женщина-кошка» (2004)

Кассовые сборы: 82 миллиона долларов

Рейтинг Rotten Tomatoes: 9%

«Хочу поблагодарить Warner Bros за то, что выбрали меня героиней этого дерьмового, богомерзкого кино. Это как раз то, что нужно было моей карьере, — я была на самом пике, а теперь на дне.

Вышло то, что вышло, но будь у нас шанс переделать, то, я уверена, мы сделали бы лучше. Мы создали бы историю получше и злодея получше. Все это в прошлом. Я это пережила. Но я бы попробовала еще раз, мне понравилось быть Женщиной-кошкой».

Фильм: «Звездные войны: Новая надежда» (1977)

Кассовые сборы: 775 миллионов долларов

Рейтинг RT: 94%

«Не учитывая полученные гонорары, я очень жалею, что примкнул к этому фильму. Фильмы мне нравились, но тут было трудно проявить актерское мастерство, а диалоги — весьма плачевные — постоянно изменялись, но почти не улучшались. Чувствовал себя старым и оторванным от молодежи».

Фильм: «Супербратья Марио» (1993)

Кассовые сборы: 20.9 миллионов долларов

Рейтинг RT: 16%

[Его спросили о худшей работе за всю его жизнь, о самом большом разочаровании и что бы он изменил в своей карьере]: «Супербратья Марио»

Это был, блин, кошмар. Даже агент режиссеров сказал им сматываться с площадки. Чёртов кошмар. Отбитые идиоты».

Джош Бролин : «Будь я по-настоящему богат, я бы переделал это кино. Серьёзно».

Фильм: «Джона Хекс» (2010)

Кассовые сборы: 10 миллионов долларов

Рейтинг RT: 12%

«Я считаю, что фильм заслуживал всех тех нападок по причинам, о которых критики никогда не узнают. Мы были почти готовы прекратить съемки, когда появился этот парнишка [режиссер Джимми Хейворд]. Он был интересным молодым парнем, полным энергии и помешанным на Джоне Хексе.

Я подумал, что это либо очень тупое решение, либо просто гениальное. Оказалось, очень тупое… Будь я по-настоящему богат, переснял бы это кино еще раз, Джона Хекс того заслуживает. Серьезно».

Фильм: «Вирус» (1999)

Кассовые сборы: 30.6 миллионов долларов

Рейтинг RT: 9%

«Этот фильм — кусок дерьма, невероятный трэш от начала и до конца.

Там была сцена, где я убегаю от инопланетянина и всерьез прячусь под лестницу. Я проскакиваю пару пролетов и ныряю под лестницу, сижу и дрожу там, и эта большая фиговина спускается по лестнице, а я под ней прячусь! Это нечто может разворотить стальную дверь, а я прячусь под лестницей!

Кажется, это был единственный раз, когда я знала, что всё очень плохо, и ничего не могла с этим поделать».

Шайя ЛаБаф: «Просто кучка роботов, избивающих друг друга»

Фильм: «Трансформеры: Месть падших» (2009)

Кассовые сборы: 836.3 миллиона долларов

Рейтинг RT: 19%

«Когда я увидел второй фильм, я не был впечатлен проделанной работой. Там были по-настоящему безумные каскадерские трюки, но душа фильма ушла… Всё потому, что мы пытались забраться выше.

Майкл Бэй взял такую планку, что фильм стал слишком масштабным. Думаю, когда теряешь суть фильма, то теряешь и часть взаимоотношений в фильме. Без этих взаимоотношений фильм не имеет значения. Просто кучка роботов, избивающих друг друга».

Шайя ЛаБаф: «Мы забили на наследие»

Фильм: «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» (2008)

Кассовые сборы: 786.6 миллионов долларов

Рейтинг RT: 78%

«Было ощущение, будто мы совсем забили на наследие, которое люди любили и лелеяли. Харрисона Форда тоже это не устраивало.

Чувствовал себя сброшенным со счетов. Будто не было достаточно пищи для размышлений. Было ощущение, что мы пытались впихнуть пустышку зрителям, которые не хотели этого».

Сильвестр Сталлоне : «Стой! Или моя мама будет стрелять — хуже всех»

Фильм: «Стой! Или моя мама будет стрелять» (1992)

Кассовые сборы: 45 миллионов долларов

Рейтинг RT: 4%

«Я снялся в нескольких по-настоящему отвратительных фильмах. «Стой! Или моя мама будет стрелять» — хуже всех. Если хотите заставить кого-то сознаться в убийстве, просто заставьте его посмотреть этот фильм. Они во всем сознаются, во всем, что угодно, уже через 15 минут просмотра».

Фильм: «Храбрые перцем»

Кассовые сборы: 24 миллиона

Рейтинг RT: 27%

«Храбрые перцем? Этот фильм — отстой. С этим и спорить бессмысленно».

Дэнни Дайер : «Я снялся в более чем 40 фильмах. Из них четверть — дерьмо».

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«Я снялся в более чем 40 фильмах. Я бы сказал, что из них четверть — дерьмо, другая четверть неплоха, а оставшейся половине есть, о чем поведать миру».

Шарлиз Терон: «Это была плохая, ужасная, отвратительная картина»

Фильм: «Азартные игры» (2000)

Кассовые сборы: 32 миллиона долларов

Рейтинг RT: 25%

«Это была плохая, ужасная, отвратительная картина. Но зато мне довелось поработать с Джоном Франкенхаймером , и я была честна перед собой — я снялась там ради него».

Фильм: «Звуки музыки» (1965)

Кассовые сборы: 282.2 миллиона долларов

Рейтинг RT: 85%

«Это было так ужасно, слезливо и слащаво. Приходилось изрядно стараться, чтобы разбавить все это крупицей юмора».

Меган Фокс: «Майкл Бэй хочет быть Гитлером на своих съемках»

Фильм: «Трансформеры: Месть падших» (2009)

Кассовые сборы: 836.3 миллиона долларов

Рейтинг RT: 19%

«Во франшизе Трансформеров слишком много спецэффектов и недостаточно возможности проявить свои актерские качества.

Майкл Бэй хочет быть Гитлером на съемочной площадке, ну, ему удается. С ним кошмарно работать, но стоит увести его со съемок, когда у него отключается «режим режиссера», и мне он даже нравится, ведь он такой безнадежно социально неловкий. У него совсем нет навыков общения. За ним так забавно наблюдать.

В реальной жизни он такой ранимый и уязвимый, а на съемках превращается в тирана. Шайя и я чуть не умерли, пока снимали Трансформеров. Он заставляет делать такие безумные вещи, которые страховка никогда не покроет».

Джейсон Бэйтман: «Второй был просто мусором»

Фильм: «Несносные боссы 2»

Кассовые сборы: 106.6 миллионов долларов

Рейтинг RT: 21%

«Первый был забавным, первый собрал деньжат. Второй был просто мусором, как показывают кассовые сборы. Кто знает, было это по существу или из-за даты выпуска, но денег мы не заработали».

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