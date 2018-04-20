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Анджелина Джоли продемонстрировала умение пилотировать самолет
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Анджелина Джоли продемонстрировала умение пилотировать самолет 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Пока таблоиды приписывают Анджелине Джоли предсмертное состояние в обмороках, сама актриса радуется жизни и даже пилотирует самолеты. Джоли приняла участие в съемках документального фильма «Зеленая планета королевы», где показала свои экстремальные умения.
В сети появилось первое видео, кадры которого вошли в документальную картину, посвященную деятельности королевы Елизаветы II по сохранению окружающей среды. На нем видно, ка Анджелина ловко управляется со штурвалом самолета и комментирует происходящее вокруг. «Это одно из самых красивых мест на Земле, — говорит Джоли. — Но в последнее время изменения климата слишком сильно отражаются на этих местах. Пустыни становятся больше. Я, конечно, люблю пустыни, но я не хочу, чтобы они росли так быстро». Что же касается управления самолетом, то у актрисы есть лицензия пилота с 2004 года, поэтому штурвал летающего средства она видела не раз.
And #Angelinajolie lands the plane 👀😄😍♥ pic.twitter.com/fIehBbgeTC
— AJ (@angeltresjolie) 17 апреля 2018 г.
попкорнnews
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