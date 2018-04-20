Фестиваль фильмов «Тот самый Нуреев» к 80-летию танцовщика пройдет в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 апреля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский /. Фестиваль фильмов «Тот самый Нуреев . Балет и кино» к 80-летию со дня рождения танцовщика пройдет в Петербурге. Показы начнутся в пятницу в Доме актера, где соберутся друзья артиста, его партнеры по сцене Кировского (ныне Мариинского) театра.

"Проведение такого фестиваля — хорошее дело, потому что Рудольф Нуреев — это личность которая того стоит, личность неординарная, ни на кого не похожая. И, конечно, интерес к нему был и есть, до сих пор. Спасибо кинематографу, который запечатлел его для истории", — сказала корреспонденту ТАСС одноклассница Нуреева по годам учебы в Ленинградском хореографическом училище имени Агриппины Вагановой, а ныне балетмейстер-репетитор Мариинского театра, народная артистка СССР Габриэла Комлева.

"Я лично была дружна с Рудиком, нас в классе вместе ставили в дуэтном танце. У нас было много общих интересов на том этапе — и в музыке, и в живописи, и в театре. Он оставил о себе хорошую память", — сказала Комлева, приглашенная на торжественное открытие фестиваля.

В первый вечер покажут фильм «Вечер с Королевским балетом», фильм-балет «Юноша и смерть», лента «Рудольф Нуреев — как он есть» режиссера Николая Боронина . Этот фильм предоставлен Госфильмофондом России. Московский режиссер и сценарист Евгения Тирдатова представит новый фильм «Рудольф Нуреев. Остров мечты». На закрытие фестиваля 24 апреля покажут художественный фильм «Валентино» Кена Рассела , где главную драматическую роль играет Нуреев.

В фильмах использованы отрывки из балетов, фрагменты репетиций спектаклей с ведущими балетными труппами мира и прославленными прима-балеринами, в том числе — с британской танцовщицей Марго Фонтейн , с которой Нуреев солировал в Лондонском королевском балете 17 лет. Их дуэт на Западе называют «лучшим из когда-либо существовавших». Этому творческому содружеству посвящен фильмы «Нуреев и Фонтейн. Прекрасное партнерство». Петербуржцы увидят также ленту «Нуреев: из России с любовью» английского режиссера Джона Бридката , который лично представит свою работу.

О фестивале

Европейский фонд Рудольфа Нуреева (Швейцария) уже в четвертый раз помогает в организации и проведении фестиваля. Первый такой показ прошел в Петербурге в 2003 году и с тех пор он через каждые пять лет организуется в городе, которому артист обязан своим профессиональным становлением.

В фойе Дома актера будет развернута выставка работ фотожурналиста Валентина Барановского «Рудольф Нуреев. Последний визит» — о приезде артиста в Ленинград в 1989 году и его выступлении на сцене Кировского (Мариинского) театра в балете «Сильфида».

Нуреев начинал балетную карьеру на сцене Кировского, куда был принят ведущим солистом. В 1961 году во время зарубежных гастролей театра он остался в Париже. На Западе он стал главной и самой яркой звездой мирового балета. Артист умер в 1993 году в возрасте 54 лет.