Ещё
СМИ: Netflix обдумывает открытие собственных кинотеатров
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: Netflix обдумывает открытие собственных кинотеатров 

DTF.RU 55 минут назад
Фото: DTF.RU
Возможно, это поможет компании вернуть свои фильмы на Каннский кинофестиваль и претендовать на награды.
Согласно информации анонимных источников издания The Los Angeles Times, онлайн-сервис Netflix хочет владеть собственной сетью кинотеатров. По данным инсайдеров, руководство корпорации готовило сделку с сетью Landmark Theaters, принадлежащей американскому бизнесмену Марк Кьюбану, однако в итоге компания отказалась от покупки из-за слишком высокой цены.
По мнению журналистов, в теории это может быть хорошей идеей, так как несмотря на то, что онлайн-кинотеатр в общей сложности потратил на производство собственного контента более восьми миллиардов долларов, его фильмы и сериалы не показывают в кинотеатрах, что лишает их потенциальных премий, например «Оскаров».
Такие награды, в свою очередь, могут привлечь дополнительных зрителей, а их отсутствие может стать причиной отказа от сотрудничества с Netflix многих видных деятелей киноиндустрии, из-за отсутствия того же признания, что и при выпуске своих фильмов в классических кинотеатрах.
Помимо этого, Netflix может зарабатывать ещё больше. Другие сети не хотят сотрудничать с компанией, так как её руководство неоднократно настаивало на том, что все фильмы должны выходить в онлайн-сервисе в тот же день, что и в кинотеатрах, но последним это невыгодно. При наличии собственных кинотеатров Netflix сможет устраивать специальные показы для тех, кто любит смотреть новинки на большом экране, но при этом оставит и «ленивый» вариант просмотра дома.
Это также позволит продавать сопутствующие услуги и товары, например еду и даже алкоголь (но не во всех штатах).
В 2017 году выручка Netflix составила 2,67 миллиарда долларов, включая прибыль в 66 миллионов, а капитализация компании составила 146 миллиардов долларов, что даже больше, чем у Warner Bros, 21st Century Fox и Sony. Ранее руководство сервиса отказалось в участия в Каннском кинофестивале, так как для этого их должны были определённое количество времени показывать в кинотеатрах Франции. Руководитель Netflix заявил, что хочет, чтобы проекты сервиса оценивались так же, как и классические фильмы, и его компания «выбирает будущее кино».
#netflix #кино #сериалы
DTF.RU: последние новости
Режиссёр «Дэдпула 2» поставит экранизацию The Division «В Нагиеве почти все видят прапорщика Задова»: в сети появился первый трейлер «Непрощённого» Сарика Андреасяна Топ-7 фильмов про виртуальную реальность
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пропавшие красавицы нашего кино3
Слезы Якубовича: массовая тупка на «Поле Чудес»95
Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино
Что стало с экс-участниками «Дома-2»10
Секс по-настоящему в кино32
Видео
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение