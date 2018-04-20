СМИ: Netflix обдумывает открытие собственных кинотеатров

Возможно, это поможет компании вернуть свои фильмы на Каннский кинофестиваль и претендовать на награды.

Согласно информации анонимных источников издания The Los Angeles Times, онлайн-сервис Netflix хочет владеть собственной сетью кинотеатров. По данным инсайдеров, руководство корпорации готовило сделку с сетью Landmark Theaters, принадлежащей американскому бизнесмену Марк Кьюбану, однако в итоге компания отказалась от покупки из-за слишком высокой цены.

По мнению журналистов, в теории это может быть хорошей идеей, так как несмотря на то, что онлайн-кинотеатр в общей сложности потратил на производство собственного контента более восьми миллиардов долларов, его фильмы и сериалы не показывают в кинотеатрах, что лишает их потенциальных премий, например «Оскаров».

Такие награды, в свою очередь, могут привлечь дополнительных зрителей, а их отсутствие может стать причиной отказа от сотрудничества с Netflix многих видных деятелей киноиндустрии, из-за отсутствия того же признания, что и при выпуске своих фильмов в классических кинотеатрах.

Помимо этого, Netflix может зарабатывать ещё больше. Другие сети не хотят сотрудничать с компанией, так как её руководство неоднократно настаивало на том, что все фильмы должны выходить в онлайн-сервисе в тот же день, что и в кинотеатрах, но последним это невыгодно. При наличии собственных кинотеатров Netflix сможет устраивать специальные показы для тех, кто любит смотреть новинки на большом экране, но при этом оставит и «ленивый» вариант просмотра дома.

Это также позволит продавать сопутствующие услуги и товары, например еду и даже алкоголь (но не во всех штатах).

В 2017 году выручка Netflix составила 2,67 миллиарда долларов, включая прибыль в 66 миллионов, а капитализация компании составила 146 миллиардов долларов, что даже больше, чем у Warner Bros, 21st Century Fox и Sony. Ранее руководство сервиса отказалось в участия в Каннском кинофестивале, так как для этого их должны были определённое количество времени показывать в кинотеатрах Франции. Руководитель Netflix заявил, что хочет, чтобы проекты сервиса оценивались так же, как и классические фильмы, и его компания «выбирает будущее кино».

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