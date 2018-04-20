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Михалков поблагодарил британцев, которые не испугались быть отравленными в Москве
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Михалков поблагодарил британцев, которые не испугались быть отравленными в Москве 

Свободная пресса 31 минуту назад
В Москве стартовал 40-й кинофестиваль (ММКФ). Президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков и председатель жюри итальянский продюсер Паоло Дель Брокко объявили об открытии киносмотра на церемонии, которая прошла в столичном Театре мюзикла.
«Кино — это искусство, которое объединят людей. Да здравствует кино, удачи фестивалю!», — сказал Паоло Дель Брокко, поблагодарив Никиту Михалкова за оказанную честь.
Никита Михалков поблагодарил всех, кто приехал на фестиваль и отдельно кинематографистов из Великобритании, которые «не побоялись тут быть отравленными», сообщает ТАСС.
В жюри основного конкурса ММКФ в 2018 году вошли режиссер Анна Меликян, актриса Настасья Кински, продюсер Паоло дель Брокко, актер Джон Сэвидж и режиссер Лян Цяо.
Напомним, в связи с ЧМ-2018 ММКФ проходит не летом, а уже в апреле. Это создало определенные трудности организаторам фестиваля, директор по связям с общественностью Петр Шепотинник говорил, что «достаточно сложно было собрать программу в эти сроки, возникали споры между членами отборочной комиссии, потому что количество предложений, интересных картин превышало рамки фестиваля».
Как сообщалось, в прошлом году президент ММКФ Никита Михалков, подводя итоги 39-го кинофестиваля, отметил, что он прошел в штатном режиме, и важно сохранять стабильность его существования.
Подробнее о фильмах и программах 40-го ММКФ можно прочитать на официальном сайте фестиваля.
Справка «СП»
40-й ММКФ пройдет с 19 по 26 апреля. Фестиваль долгие годы возглавляет режиссер и актер Никита Михалков, программным директором ММКФ является Кирилл Разлогов, во главе отборочной комиссии кинокритик Андрей Плахов.
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