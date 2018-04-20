В 2019 году выйдет в прокат фильм о бит-квартете «Секрет»

МОСКВА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина /. Участники бит-квартета «Секрет», который в пятницу отмечает 35-летие, снимутся в фильме о коллективе, лента выйдет в прокат через год. Об этом в беседе с ТАСС сообщил основатель группы Николай Фоменко

"У нас запланировано огромное кино. Мы все (участники бит-квартета — прим. ТАСС) появимся в кадре. Планируем, что ровно через год фильм появится в прокате", — сказал Фоменко.

Съемки стартуют 1 августа. Режиссером ленты выступит Григорий Константинопольский , Фонд кино согласился профинансировать проект. «Это будет мюзикл, танцы, прозвучит более 20 песен в новой аранжировке, которую подготовит Антон Беляев . Также будет написана свежая музыка», — рассказал о задумке музыкант.

В свой юбилейный год музыканты приступают к записи нового альбома, который планируют представить также в 2019 году. «Готовим неожиданное», — сказал Фоменко.

Сейчас участники бит-квартета завершают российскую часть юбилейного гастрольного тура, 27 апреля они выступят во дворце спорта «Янтарный» в Калининграде. Затем «Секрет» отправится в тур по Америке, Австралии и Франции.