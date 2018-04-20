Ещё
Гениальный Альмодовар приступил к съёмке фильма с Пенелопой Крус
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гениальный Альмодовар приступил к съёмке фильма с Пенелопой Крус 

News.ru 1 час назад
Режиссёр Педро Альмодовар уже начал подготовительный этап к съёмкам нового фильма с рабочим названием «Боль и слава» (Dolor y Gloria).
Фильм будет о кинорежиссёре на закате своей карьеры и его встречах с прошлым, происходящих как в его воспоминаниях, так и в его реальной жизни.
В картине будут раскрыты темы отношений между влюблёнными, материнства и смерти, кинематографического и театрального созидания, сложности жизни творца, а также, как сказал сам режиссёр, «несоизмеримой пустоты перед невозможностью продолжать снимать кино».
Главные роли в ленте достались «любимчикам» Альмодовара: Антонио Бандерасу и Пенелопе Крус, а также Асьеру Эчеандиа и Хульете Серрано.
News.ru: последние новости
Машков расплакался на ММКФ Мирошниченко в норковом манто блеснула на в центре Москвы Народный артист РФ Владимир Стеклов впервые показал двухмесячную дочку
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Слезы Якубовича: массовая тупка на «Поле Чудес»95
Пропавшие красавицы нашего кино4
Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино
Секс по-настоящему в кино32
Что стало с экс-участниками «Дома-2»10
Видео
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение