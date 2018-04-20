Гениальный Альмодовар приступил к съёмке фильма с Пенелопой Крус

Режиссёр Педро Альмодовар уже начал подготовительный этап к съёмкам нового фильма с рабочим названием «Боль и слава» (Dolor y Gloria).

Фильм будет о кинорежиссёре на закате своей карьеры и его встречах с прошлым, происходящих как в его воспоминаниях, так и в его реальной жизни.

В картине будут раскрыты темы отношений между влюблёнными, материнства и смерти, кинематографического и театрального созидания, сложности жизни творца, а также, как сказал сам режиссёр, «несоизмеримой пустоты перед невозможностью продолжать снимать кино».