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Мишель Уильямс присоединилась к Джулианне Мур в драме «После свадьбы»
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Мишель Уильямс присоединилась к Джулианне Мур в драме «После свадьбы» 

Киноафиша 55 минут назад
Фото: Киноафиша
Мишель Уильямс («Все деньги мира») исполнит главную роль в ремейке датской драмы Сюзанны Бир «После свадьбы». Ранее свое участие в проекте подтвердила Джулианна Мур («Все еще Элис»).
Уильямс сыграет директора индийского приюта для сирот, который находится на грани банкротства. Ее благотворительная организация пытается получить пожертвования от богатой американки (Джулианна Мур). Но чтобы сделка состоялась, владелице детского дома придется вернуться в Нью-Йорк и столкнуться с тайнами своего прошлого.
Барт Фрейндлих («Блудливая Калифорния») снимет ремейк по собственному сценарию.
Добавим, что оригинальная лента, вышедшая в 2006 году, претендовала на «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм». Главные роли в драме сыграли Мадс Миккельсен и Сидсе Бабетт Кнудсен.
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