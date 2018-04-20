Звезды пришли на открытие ММКФ

Кто из звезд уже поделился с фанатами своими фотографиями с праздника — в нашей галерее.

Не все звезды, обычно не пропускающие мероприятия такого масштаба, смогли присутствовать, но те, кто все же пришли, уже начали делиться своими фотографиями с подписчиками в соцсетях. В нашей галерее — самые интересные из них!

Уже сегодня начинаются премьерные показы, и открывает фестиваль фильм режиссера Сарика Андреасяна "Непрощенный" с Дмитрием Нагиевым в главной роли.