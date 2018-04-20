Звезды пришли на открытие ММКФ 

Торжественное открытие 40-го Московского международного кинофестиваля уже состоялось. Ведущими этого вечера стали Игорь Верник и Аглая Тарасова, а Валерии Ланской выпала честь не только спеть, но и объявить конкурсную программу.
Не все звезды, обычно не пропускающие мероприятия такого масштаба, смогли присутствовать, но те, кто все же пришли, уже начали делиться своими фотографиями с подписчиками в соцсетях. В нашей галерее — самые интересные из них!
Уже сегодня начинаются премьерные показы, и открывает фестиваль фильм режиссера Сарика Андреасяна "Непрощенный" с Дмитрием Нагиевым в главной роли.
Продлится фестиваль до 26 апреля, в основном конкурсе участвуют 16 картин, из которых три российские. В состав жюри вошли актриса Настасья Кински из Германии, режиссер Анна Меликян из России, актер Джон Сэвидж из США, режиссер Лян Цяо из Китая. А председателем станет продюсер Паоло Дель Брокко из Италии.