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Звезды пришли на открытие ММКФ
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Звезды пришли на открытие ММКФ 

Рамблер 14 минут назад
Кто из звезд уже поделился с фанатами своими фотографиями с праздника — в нашей галерее.
1/7  Игорь Верник и Аглая Тарасова
Фото:
2/7  Валерия Ланская
Фото:
3/7  Ольга Зайцева
Фото:
4/7  Анна Хилькевич
Фото:
5/7  Светлана Степанковская и Антонина Клименко (справа) с Никитой Михалковым
Фото:
6/7  Анна Снаткина и Наталья Рудова (справа)
Фото:
7/7  Сергей Батаев
Фото:
Торжественное открытие 40-го Московского международного кинофестиваля уже состоялось. Ведущими этого вечера стали Игорь Верник и Аглая Тарасова, а Валерии Ланской выпала честь не только спеть, но и объявить конкурсную программу.
Не все звезды, обычно не пропускающие мероприятия такого масштаба, смогли присутствовать, но те, кто все же пришли, уже начали делиться своими фотографиями с подписчиками в соцсетях. В нашей галерее — самые интересные из них!
Уже сегодня начинаются премьерные показы, и открывает фестиваль фильм режиссера Сарика Андреасяна "Непрощенный" с Дмитрием Нагиевым в главной роли.
Продлится фестиваль до 26 апреля, в основном конкурсе участвуют 16 картин, из которых три российские. В состав жюри вошли актриса Настасья Кински из Германии, режиссер Анна Меликян из России, актер Джон Сэвидж из США, режиссер Лян Цяо из Китая. А председателем станет продюсер Паоло Дель Брокко из Италии.
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