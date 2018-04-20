Новый Infiniti QX50 будет сражаться вместе с могущественными мстителями

Роскошный кроссовер Infiniti QX50 2019 модельного года снялся в предстоящем фильме «Мстители: Бесконечная война», премьера которого состоится 27 апреля.

В дополнение к фильму, автомобиль появится в рекламном ролике «Date Night», предназначающемся для телевидения и Интернета (начиная с сегодняшнего дня).

«Мы не могли больше волноваться о работе с Infiniti», — отметила старший вице-президент по маркетингу Marvel Минди Гамильтон и продолжила: «С долгожданным запуском QX50 и нашим кульминационным выпуском „Мстители: Бесконечная война“ мы получили прекрасную возможность поделиться своими взаимными увлечениями: риск, приключения, совершенство и продвижение по всей стране вместе с поклонниками».

Представленный видеоролик раскрывает преимущества QX50, включая двигатель VC-Turbo, технологию ProPILOT Assist, высококачественную отделку интерьера, а также показывает, как автомобиль преодолевает препятствия, в том числе бабушку-мошенницу, которая передвигается крайне медленно. Отмечается, с 18 апреля по 31 мая компания продемонстрирует поклонникам Marvel дополнительные эксклюзивные моменты, такие как закулисный взгляд на происхождение Камней Бесконечности, интервью с актерами и членами экипажа, контент из прошлых фильмов Marvel и кадры из «Мстители: Бесконечная война».