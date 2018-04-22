«В поисках капитана Гранта»: что осталось за кадром 

1/10 Картина Станислава Говорухина стала одной из любимых приключенческих лент советских детей. Но что же осталось за кадром? Фото: Кадр из фильма "В поисках капитана Гранта"

2/10 Летние съемки проходили в основном в Болгарии, а вот за зимние пейзажи "отвечал" Крым. Фото: Кадр из фильма "В поисках капитана Гранта"

3/10 Фильм задумывался как совместный русско-болгарский проект. Поэтому и съемки проходили в двух странах. Кругосветное путешествие "Дункана" снимали в водах Черного моря, а Южную Америку, Австралию и Новою Зеландию "изображали" Крым и Болгария. Фото: Кадр из фильма "В поисках капитана Гранта"

4/10 Кстати, знаменитую горную лавину снимали тоже в Крыму, на вершине Ай-Петри. Конечно, сход снега с горы был управляемым: за него отвечали мастера спецэффектов. На склоне установили большой деревянный щит, за него нагребли огромное количество снега и в нужный момент веревки, державшие щит, обрубили. Река снега понеслась на актеров. Сцену сняли с одного дубля. Фото: Кадр из фильма "В поисках капитана Гранта"

5/10 "Роль" яхты "Дункан" в фильме исполнило трехмачтовое деревянное финское судно "Кондор". Разумеется, его тщательно "загримировали": оснастили пушкой, скамейками, сменили название, переделали капитанский мостик, немного сменили дизайн. Получилась весьма элегантная шотландская яхта. Фото: Кадр из фильма "В поисках капитана Гранта"

6/10 Один из самых страшных эпизодов при просмотре фильма в детстве: кондор уносит с когтях Роберта. Сняли этот момент в павильоне с помощью комбинированных съемок. Хотя изначально была идея изготовить макет птицы и подвесить к одной из кабинок канатной дороги на Ай-Петри. Роберта, попавшего в когти кондора, должен был сыграть каскадер. Но руководство "канатки" в ужасе отвергло это идею. Фото: Кадр из фильма "В поисках капитана Гранта"

7/10 Когда на съемочной площадке дети, без приключений не обходится. Так и Руслан Курашов, сыгравший Роберта Гранта, во время съемок сломал руку. Приходилось "прятать" гипс. Хотя на некоторых кадрах его все же можно заметить. Кстати, Руслан свою жизнь с актерской карьерой связывать не стал: он выучился на артиста балета народного танца. Фото: Кадр из фильма "В поисках капитана Гранта"

8/10 Не осталась в профессии и экранная сестра младшего Гранта. Галина Струтинская в фильм Говорухина попала случайно: девушку, снимавшуюся до этого только в эпизодах, случайно заметили и пригласили на пробы. Но еще во время съемок актриса вышла замуж, после выхода фильма родила ребенка и уехала с семьей в Германию. Фото: Кадр из фильма "В поисках капитана Гранта"

9/10 С Тамарой Акуловой, сыгравшей роль Элен Гленарван, возникли проблемы. Актриса приняла участие лишь в тех сценах фильма, которые снимали в Крыму. На съемки в Болгарии ей не дали разрешения: она была невыездной из-за сестры, которая вышла замуж за немца из ФРГ. В Болгарии вместо Акуловой в кадре появляется дублерша. Фото: Кадр из фильма "В поисках капитана Гранта"