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Можно брать. Молот Тора с инструментами внутри
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Можно брать. Молот Тора с инструментами внутри 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Можно брать. Молот Тора с инструментами внутриДумали игрушки по комиксам делают только для детей? Вовсе нет.
Глупо отрицать, что фильмы про супергероев стали неотъемлемым элементом поп-культуры. Вокруг этих персонажей выстроена целая индустрия, которая включает в себя не только фильмы и сериалы, но и горы фанатской атрибутики.
В тему: Настоящий костюм Железного Человека по цене iMac Pro  Среди тонн игрушек и сувенирной продукции, время от времени, попадаются стоящие штуки. Например, набор инструментов «Marvel Thor Hammer Tool Set», который не стыдно подарить достойному мужчине.
Это реально ящик с инструментами, который выглядит как Молот Тора из фильмов Marvel. Хотя набор состоит из 44 деталей, основных инструментов здесь восемь:
молоток (он же ручка ящика)
отвёртки с комплектом бит и торцевыми головками
гаечный ключ
пассатижи
рулетка
уровень
складной нож  трещётка
Весь комплект весит 2.5 кг, так что, в отличие от оружия из комикса, его поднимет любой. Такого набора точно хватит для домашних нужд: вешанья полок, сборки мебели и прочих. При этом уровень эпичности будет зашкаливать.
А вот с заказом есть небольшая заминка. Дело в том, что этот Мьёльнир — эксклюзив с сайта thinkgeek.com, который, почему-то, не работает в России. С другой стороны, кого сейчас напугаешь VPN? Прямая доставка в Россию также отсутствует, а значит, придётся пользоваться услугами посредников.
Купить сейчас: $99.99 (+ доставка по РФ от $54)
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