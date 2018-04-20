Для «Властелинов Вселенной» нашли режиссеров

Братья Аарон и Адам Ни («Банда грабителей») поделят между собой режиссерское кресло фантастического блокбастера «Властелины Вселенной».

Сюжет фильма будет основан на культовом анимационном сериале 1980-х гг, героем которого стал принц Адам, будущий правитель планеты Этерния. Мало кто знает, что обычный подросток обладает способностью превращаться в великого воина Хи-Мэна. Только он и его бесстрашная команда могут спасти свою родную планету от натиска злого колдуна Скелета.

Сценарий к картине написал Дэвид С. Гойер («Темный рыцарь»), он же собирался лично перенести на большие экраны «Властелинов», но затем отказался от этой идеи.

Релиз «Властелинов Вселенной», совместного проекта компании Mattel и студии Sony Pictures, намечен на декабрь 2019 года.