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Для «Властелинов Вселенной» нашли режиссеров
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Для «Властелинов Вселенной» нашли режиссеров 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Братья Аарон и Адам Ни («Банда грабителей») поделят между собой режиссерское кресло фантастического блокбастера «Властелины Вселенной».
Сюжет фильма будет основан на культовом анимационном сериале 1980-х гг, героем которого стал принц Адам, будущий правитель планеты Этерния. Мало кто знает, что обычный подросток обладает способностью превращаться в великого воина Хи-Мэна. Только он и его бесстрашная команда могут спасти свою родную планету от натиска злого колдуна Скелета.
Сценарий к картине написал Дэвид С. Гойер («Темный рыцарь»), он же собирался лично перенести на большие экраны «Властелинов», но затем отказался от этой идеи.
Релиз «Властелинов Вселенной», совместного проекта компании Mattel и студии Sony Pictures, намечен на декабрь 2019 года.
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