На «Ленфильме» знакомят зрителей с культурой кочевых народов России

«Ленфильм-клуб» совместно с культурным проектом России «Зов Земли» запустил регулярные показы фильмов о кочевых народах России. Первый смотр состоялся 18 апреля. Эксперты и гости посмотрели четыре короткометражные ленты об Алтае, Туве, Хакасии и Бурятии.

В дискуссии приняли участие: настоятель петербургского дацана «Гунзэчойнэй» Будда Бадмаев, этнограф и доцент кафедры этнокультурологии Института народов Севера РГПУ им. А. И. Герцена Юлия Кустова, доктор этнологии и научный сотрудник Центра Арктических и Сибирских Исследований Социологического Института РАН Вероника Беляева-Сачук, научный сотрудник Российского этнографического музея и специалист по Алтаю Ольга Игнатьева, петербургский поэт, публицист и педагог Анджей Иконников Галицкий, а также кураторы проекта «Зов Земли» Анастасия Гринцевич и Алина Бакирова.

Организаторы заранее предупредили, чтобы зрители не судили строго выбранные работы. В регионах кинопроцесс развит слабо, отсюда — наивность и простота режиссерских решений. Несмотря на это, все ленты ярко описывают быт кочевых народов и раскрывают мировосприятие кочевников. Настоятель дацана Будда Бадмаев отметил, что во всех картинах присутствует тема кармы — герои несут ответственность за свои поступки. А Анджей Иконников-Галицкий прокомментировал: хотя ленты довольно суровые, они отображают действительность регионов.

Картина «Трико» (2014) режиссера Михаила Кулунакова была снята в селе Каспа Шебалинского района Республики Алтай. Из тайги пригоняют диких лошадей, а мальчишки должны пройти обряд инициации — оседлать животное. Это уникальная традиция воспитания юношей в Горно-Алтае. Один из мальчиков струсил и отказался седлать непокорного коня, но отец помог ему преодолеть страх. Картина рассказывает о жертвенной отцовской любви. Ольга Игнатьева акцентировала внимание на использовании обряда инициации юношей в картине «Трико». В свою очередь Анастасия Гринцевич отметила: сейчас многие жители Алтая выкапывают ритуальную коновязь «сэргэ», чтобы она не попадалась на глаза туристам. Вероника Беляева-Сачук отметила, что подобное просто невозможно в Бурятии.

Кадр из фильма «Трико»

Ленту «Охотник» (2017) режиссера Юрия Курочки можно смело назвать хакасской версией «Выжившего». Это история о двух хакасах, отправившихся на охоту. Один из них — Хорал — так торопился на охоту, что не дождался брата. Из-за нетерпения он не заметил, как в ствол ружья забился снег. По ошибке Хорал выстрелил себе в глаз. Его брат Оян погиб от лап медведя. В основу сценария картины лег рассказ «Слепой охотник» хакасского автора Ивана Костякова. В ленте снялись хакасские актеры, съемки проходили в Усть-Бюрской тайге, на территории заказника «Кискачинский». Юлия Кустова обратила внимание, что в картине «Охотник» правдоподобно передан характер хакаса.

Третья картина — «Очалан» (в переводе с тувинского — «колесо») — работа режиссера Владимира Копуша . «Очалан» (2008) — это повествование о круговороте жизни и неизбежности судьбы. Колесо, которое считается символом кармы, красной нитью проходит через весь фильм. Фильм рассказывает историю одного юноши, который защищает понравившуюся девушку, из-за чего попадает в тюрьму. Вернувшись из заключения, он видит, что юрта его отца разрушена. Молодой человек сам строит новую юрту и, как отец, занимается кузнечным делом. Однажды он вновь встречает свою первую любовь. Драма «Очалан» получила множество наград в России и за рубежом.

Кадр из фильма «Улабка Будды»

Лента «Улыбка Будды» (2008) бурятского режиссера Баира Дышенова рассказывает о мальчике из маленькой деревушки, расположенной на берегу Байкала. Вернувшись домой из школы, Гомбо захотел сладкого, но не нашел даже сахара. Отчаявшись, он решил взять конфету с алтаря… Фильм получил «Хрустального медведя» на 59-м Берлинском международном кинофестивале.