«Пионер» выпускает в прокат анимационный блокбастер «Пчёлка Майя и Кубок Мёда»

Лента о спортивной пчелке, мечтающей принять участие в соревнованиях за Кубок Меда, выходит накануне Чемпионата мира по футболу, что само по себе символично.

Сможет ли главная героиня привести свою команду к победе и отстоять честь родного улья — вот в чем вопрос. Ответ на него даст веселый и умный фильм.

Пресс-показ культовой ленты состоится 22 апреля в кинотеатре Формула кино ЦДМ (Театральный пр-д, д. 5, стр. 1). Сбор гостей в атриуме Центрального Детского Мира в 13:00 А 17 мая картина будет демонстрироваться на экранах всех кинотеатров столицы и страны.

Мультсериал о приключениях весёлой и трудолюбивой пчёлки и её друзей полюбился маленьким зрителям еще в 1991 году. Первый полнометражный мультфильм о приключениях Майи и компании вышел в российский прокат в 2014 году. Весёлые луговые букашки вернутся на отечественные экраны уже в мае.

Напомним, что фильм для семейного просмотра создан немецкими и австрийскими кинематографистами по книге Вальдемара Бонзельса, опубликованной в 1912 году. История впервые была экранизирована в 1975 году в виде анимационного сериала японской компанией NipponAnimation. В 1982 году вышла вторая часть сериала — «Новые приключения пчёлки Майи». Спустя 30 лет появился мультсериал с аналогичным названием, выполненный в технике 3D-анимации.