Творчество Терри Пратчетта в адаптациях фанатов 

Art by faQy В первой статье мы поговорили об официальных экранизациях книг Терри Пратчетта. В то время, как крупные студии снимают кино и мультсериалы, фанаты своими силами воссоздают сюжеты из книг. Их не смущает ни малый бюджет, ни отсутствие опыта. И таких экранизацией не меньше, чем официальных. Фильмы снимают для себя, для фестивалей. С минимальным бюджетом или собирая деньги на краудфандинговых платформах. В сравнении с вышедшими фильмами качество их иногда заметно ниже. Зато их отличает оригинальность и страсть исполнения. Их создатели — разные люди, с опытом и без. Но их всех объединяет желание воссоздавать любимые истории. Короче говоря, Мор относился к категории людей более опасных, чем мешок, набитый гремучими змеями. Он был полон решимости докопаться до логической основы вселенной.

Фильм великолепен. Я посмотрел его раз семь и он всё еще не наскучил. Подобно другим анимационными фильмам Гаррета, подбор актеров озвучки великолепен. Гаррет великолепно справляется с ролью Смерти. Сам персонаж нарисован восхитительно и он часто попадает в смешные ситуации. Никогда не задумывались, как выглядит пьяный скелет? Это одна из самых смешных сцен из всех любительских фильмов, которые я видел. Если не видели «Мора», смотрите немедленно.обозреватель The Amateur Movie Database

В 2017 года появилась другая вариация «Мора» — выпускная работа Евгении Калябиной, выпускницы Лондонского университета искусств (University of the Arts London), снятая на последнем году обучения. Евгения написала сценарий, выступила в роли режиссера, а также отвечала за дизайн интерьера и персонажей. Эта экранизация является не цельным фильмом, а набором из шести отдельно снятых диалогов из книги. В них мы знакомимся с главными персонажами: Смертью и его приемной дочерью Изабель, Мором и принцессой Кели, а также волшебником Катвеллом. Съемки проходили в павильоне в Уимбилдонском колледже искусств (Wimbledon College of Arts). Для съемок было создано две локации: кабинет в доме Смерти и дом Катвелла. Их отличают палитра и оформление. У Смерти всё находится в порядке, в комнате преобладают темные тона. У волшебника — беспорядок и много цветов. Трейлер фильма Сам фильм можно посмотреть на сайте Евгении или на YouTube. Плата за право быть лучшим — это обязанность быть лучшим. В 2004 году появилась еще одна экранизация Плоского мира, на этот раз — немецкая. Театральная группа Almost No Budget Productions сняла фильм по книге «Дамы и господа», режиссером выступил Николас Мендрек. Команда Нико ведёт YouTube-канал Orkenspalter TV, где они выкладывают репортажи, летсплеи по настольным играм и свои короткометражки. Среди снятых фильмов есть в том числе по известным фантастическим вселенным — Dragon Age, Mass Effect, Star Wars, Monkey Island. Также Нико переводит видеоигры. Например, он перевёл на немецкий отечественную игру This is the Police. Кроме того, режиссер принял участие в создании ролевой версии игры Deponia вместе с ее создателями. «Дамы и господа» пародирует пьесу Шекспира «Сон в летнюю ночь». Главные персонажи — ведьмы Ланкра. Однако троица распалась, так как Маграт занята подготовкой к свадьбе и ей не до ведьмовства. Тем временем в долину приходит беда — в Плоский мир возвращаются изгнанные когда-то эльфы. И это не привычные эльфы из «Властелина колец» или детских сказок. Нет, это коварные твари, любимое развлечение которых «не прекращать погони, пока ты не упадешь, пока твоя кровь не застынет от ужаса». Королеве эльфов противостоят ведьма и волшебники Незримого Университета во главе с Наверном Чудакулли. Родом из небольшой деревни в южной Германии, группа вдохновилась пьесой Стивена Бриггса (английский драматург и сценарист, создает театральные постановки по «Плоскому миру»), написанной по мотивам «Вещих сестричек» в 2000 году. Сперва они собирались поставить пьесу, но передумали и решили снять фильм. Фильм снимался для себя — никто из участников не знал о международном фандоме «Плоского мира». Не знали они и что с Пратчеттом не так сложно связаться и получить официальное разрешение на съемки. В Германии Пратчетт, конечно, был известен, но не так, как в Великобритании. Никто из участников не думал, что фильм кого-то заинтересует и его захотят посмотреть. Фильм под названием «Вещие сестрички — Ночь королей» вышел в 2001 году. Съемочная группа посмотрела его и благополучно забыла. Через три года команда собралась вместе ради экранизации книги «Дамы и господа». Первый фильм не отличался качеством и снимался на плохом оборудовании, поэтому новый фильм нужно было сделать гораздо лучше. Сценарий к фильму был написан в 2003 году, к съемкам приступили через год. В съемках участвовало больше 60 человек, большинство из которых — любители живых ролевых игр, а значит проблем с созданием костюмов не возникло. Во время съемок команда познакомилась с художницей Désirée Draisbach (Catskind) и сокольничим Дэйвом Ходжесом. Catskind рисует фанарт по «Плоскому миру», а личность Дэйва легла в основу Ходжесааргха — сокольничего в замке Ланкра. Он же и сыграл персонажа в фильме. Они рассказали команде о фестивале Wadfest и существовании международного фандома. Almost No Budget Production подписали с Пратчеттом контракт и съемки фильма стали официальными. Бюджет фильма составил 300 евро (тогда это было примерно 11000 рублей). У команды не было достаточно технического оснащения и бюджета на создание качественных спецэффектов, поэтому как это выглядит можно оценить в «эпичном» трейлере фильма: Несмотря на довольно небольшой бюджет, фильм охватывает почти все события книги, а также содержит сцены из книг «Хватай за горло» и «Маленький свободный народец» и отсылки к «Ведьмам за границей» и «Пятый элефант». Однако в фильм не попал Король эльфов, чтобы не переусложнять сюжет (и так книг понамешали) и не растягивать фильм. Расширенный трейлер. Несмотря на VHS-качество в трейлере легко угадываются сцены из книги и более-менее — персонажи. Жаль, что ведьм играют актрисы примерно одного возраста, поэтому не скажешь, кто есть кто, не послушав диалоги. Фильм снимался с марта по декабрь 2004 года. Первую часть фильма показали на фестивале Wadfest в 2004 году. Законченную версию представили на фестивале Wyrdfest в 2005 году. Чуть позже он был выпущен на DVD. Вся прибыль ушла в благотворительный фонд Orangutan Foundation, занимающийся сохранением крупных приматов. Можно отметить энтузиазм создателей и их амбиции — замахнулись на книгу целиком с добавлением других произведений. Однако низкобюджетность может отпугнуть даже ярых фанатов. В интернете фильм мне не попался; теоретически можно купить DVD или поискать на местных форумах. Bugger! Короткометражка Run Rincewind Run! вышла в 2007 году. Австралийская студия Snowgum Films сняла её для Nullus Anxietas — австралийского конвента, посвященного «Плоскому миру», где фильм и был показан в первый раз на церемонии открытия. По сюжету фильма Ринсвинд убегает от кого-то или чего-то по джунглям Клатча. Потом он бежит от солдат и натыкается на амазонок. В результате неправильного обращения с волшебной палочкой он попадает в Австралию в город Мельбурн, где и проходит конвент. Сцены беготни по городу немного затянуты, но концовка довольно смешная (Bastard!). Можно сказать, что это такая вариация книг «Интересные времена» и «Последний континент», в которых Ринсвинд оказывается на континенте ЭксЭксЭксЭкс (Xxxx или Four Ecks) — пародии на Австралию. Кенгуру на почтовой марке как бы намекает Фильм сняли за неделю. Один день ушел на съемки в лесу, другой на приключения волшебника в Мельбурне, и пять — на монтаж. Сам фильм можно разделить на три части: события на Диске, Ринсвинд в Мельбурне и концовка. Ринсвинда сыграл австралийский актер Трой Ларкин (Troy Larkin) и, если честно, такое исполнение нравится мне больше, чем в «Цвете волшебства». Да и мимика у него занимательная. Снял короткометражку Дэниэл Найт (Daniel Knight). Он же снимает «Мост троллей», о чем я расскажу дальше. В 2009 году студия выпустила рекламный ролик для второго конвента. Ролик короткий — всего полторы минуты, зато богат на локации. Съемки проводились в национальном парке Вильсонс-Промонтри, пустыне, где снимали «Безумный Макс 2», на горе Фезертоп и высохшем озеро Мунго. Фотографии со съемок можно посмотреть на странице студии. Места там действительно красивые. — Я хочу сказать, — продолжал Коэн. — Я ничего не имею против ферм. Или фермеров. Они приносят пользу… Просто РАНЬШЕ они были далеко, у Края. А теперь Край пришел сюда… Австралийская студия Snowfgum Films, уже снявшая короткометражку про Ринсвинда, экранизирует рассказ «Мост троллей», написанный Пратчеттом в 1991 году. Сейчас проект находится в стадии пост-продакшна. Тизер проекта Коэн-варвар ищет тролля, живущего под мостом. Когда-то давно отец сказал ему: «Победишь тролля, можешь всё». Коэн старый и дряхлый: он с трудом садится на коня, да и меч становится тяжелее. Коэн ищет то, что еще осталось от его старого мира — тролля, живущего под мостом. Рассказ впервые вышел в сборнике After the King, который был посвящен Толкиену Это рассказ о ностальгии, о том, что было раньше. Как изменился мир и в нем нет места старым устоями и таким старикам как Коэн-Варвар, подмостовый тролль и древний мост, соединявший две великие цивилизации, которых уже давно нет. Леса больше не опасны, в них нет ядовитых пауков. Повсюду фермы. Тролли уже не сидят под мостами и не едят людей, а содержат свое хозяйство и торгуют. Коэн находит мост. Под мостом живет тролль Кварц с семьей. Кварц признает в старике легенду и зовет семью, чтобы представить его ей. Семью тролля, в отличие от него самого, Коэн никак не впечатлил. Жене важны деньги, а не старые легенды. Она сетует, что муж не воспользовался моментом и теперь они прозябают под старым мостом. Фильм прошел через три стадии создания. В 2003 году студия начала разрабатывать концепт фильма. Бюджет был небольшой, оборудование никакое, опыта тоже было мало, но, тем не менее, фильм добрался до стадии пост-продакшна. Однако, студия решила, что лучше будет начать всё сначала, используя полученный опыт и налаженные контакты. С 2009 по 2010 студия сняла пролог к фильму. По сути, он был мало связан с рассказом, скорей вводил зрителя в курс дела, знакомил с варварами, троллями и устройством мира. Изначально пролог задумывался как пятиминутный фильм, дающий представление об основах жанра фэнтези. По сюжету молодой Коэн спасал юную девственницу из лап чародея и его подручных. Терри высказал желание написать диалоги между несколькими персонажами. Несколько лет спустя было решено переснять пролог, не только сохранив при этом диалоги Пратчетта, но и получить поддержку через фонды кино. Сюжет пролога изменился. Добавили зрелищности, теперь это была битва между двумя армиями. Пролог снимали без большого бюджета, на камеры Sony.поэтому заметна разница в качестве между ним и самим фильмом. Пролог снимали на камеры Sony EX3s и FX1, а «Мост» — на камеры Red MX, Epic-X, Scarlet-X. На подобные камеры, например, снимали «Пиратов Карибского моря», «Жизнь Пи» и «Хоббита». К сожалению, инвесторы оказались заинтересованы только в экшн-составляющей, поэтому студия решила обратиться к краудфандингу. В 2011 году была запущена краудфандинговая кампания на Кикстартере, которая собрала 82000$ за 90 дней. В кампании принимал участие и сам Пратчетт. Затем сбор перенесли на платформу Backerkit. В итоге, удалось собрать 156001$. Причем, стать бэкером всё еще можно. В награду можно получить благодарность, диск с фильмом или даже кровь режиссера. Деньги пойдут на пост-продакшн и полировку. Часть крови выставили на аукционах. Бэкеру же кровь обойдется в 5000$. Бонусом пойдет приглашение на премьеру и звание ассоциированного продюсера. Кроме краудфандинга фильм создается с помощью большого количества волонтеров: на стадии пост-продакшна над фильмом работают примерно 200 человек из 17 стран. Также фильм получает поддержку от крупных компаний в виде лицензии на ПО. Исполнительным продюсером выступает Роб Уилкинс — правая рука Пратчетта, с которыми они когда-то создали студию Narrativia. Сейчас во главе студии стоит дочь писателя — Рианна. Съемки проводились в павильоне студии в Австралии, с использованием хромакея, и на натуре в Новой Зеландии в окрестностях Квинстауна. Пейзажи напоминает «Властелина колец», которого снимали там же. Для съемок использовали двух лошадей, которых затем совместили с компьютерной анимацией: коня Коэн покупает у волшебника и тот может говорить. Совсем как Ворон из цикла о Смерти. Поиски натуры заняли пять дней. Команда объездила окрестности Квинстауна, побывала в горах, застряла на машине без мобильной связи. В первый же день было найдено место для финальной сцены в местечке под названием Paradise: природа здесь действительно удивительно красива. Кроме того, местные советовали его для съемок фэнтези. Больше фотографий смотрите на сайте проекта. На второй день поиск команда отправилась в горы Remarkables, однако снег там был слишком плотный и съемки с конем было опасно проводить. Пришлось отказаться от этой идеи, так как безопасность группы на первом месте. На третий день, команда нашла место для открывающей сцены в Эрроутауне. Оно было не лучшим, но доступным. Потом, команда попробовала уйти вглубь, но отдалиться от цивилизации не получилось: вокруг было много деревушек, которые постоянно лезли в кадр. На последний день машина съемочной группы застряла по пути на гору. Потратив несколько часов на то, чтобы выбраться, команда решила отказаться от съемок в этом месте. Точная дата выхода фильма не объявлена. Выйдет фильм в двух версиях: в театральной и расширенной. В театральную войдет только «Мост», расширенная выйдет вместе с прологом. Несмотря на не голливудский бюджет, проделанная командой работа впечатляет. Наверное, это самый масштабный фанатский фильм по Пратчетту. В создании принимает большое количество человек и компаний, а поиск локаций для съемок напоминает поход Братства кольца. Моркоу вернулся к столу, нашел клочок бумаги и, мучительно подбирая слова, нацарапал: «Ушол Баротся С Приступлением. Пажалуйста Зайдите Позже. Спасибо». В 2009 году появился ненастоящий трейлер экранизации «Стражи» — первой книги о Городской страже Анк-Морпорка. Ролик сделала аниматор Chelsea Gordon-Ratzlaff, будучи студенткой школы анимации. Ролик создан с помощью Flash, Adobe After Effects и Premiere. Актеров озвучки Челси нашла в интернете. Качество картинки неплохое, можно даже сказать, что не хуже, чем у вышедших мультсериалов. К сожалению, полный метр на планировался — Челси создала ролик, чтобы проверить полученные умения на практике. У-ук! Короткий ролик о битве двух волшебников Незримого Университета был создан в 2013 году. Дуэль происходит в библиотеке Незримого Университета, поэтому кроме волшебников можно увидеть и Библиотекаря. Создан фильм студией Giant Animation Studios для Animation Hub — студенческого проекта, объединяющего студентов Irish School of Animation и Trinity College’s Graphics и студию Giant Creative. *** Цикл «Плоский мир» определенно заслуживает большего внимания со стороны кинематографа. Какой-нибудь гигант типа Netflix или Amazon мог сделать замечательный фильм или сериал. Вселенная действительно разнообразна. Здесь есть место юмору, магии, аллюзиям на проблемы реального мира. Колоритные персонажи, разносторонность сюжетов — всё это просто кладезь сюжетов. Быть может, с успехом «Стражи» и «Добрых предзнаменований» больше книг получат экранизации. В следующей части мы поговорим об играх по «Плоскому миру».