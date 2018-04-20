Творчество Терри Пратчетта в адаптациях фанатов

Art by faQy В первой статье мы поговорили об официальных экранизациях книг Терри Пратчетта. В то время, как крупные студии снимают кино и мультсериалы, фанаты своими силами воссоздают сюжеты из книг. Их не смущает ни малый бюджет, ни отсутствие опыта. И таких экранизацией не меньше, чем официальных. Фильмы снимают для себя, для фестивалей. С минимальным бюджетом или собирая деньги на краудфандинговых платформах. В сравнении с вышедшими фильмами качество их иногда заметно ниже. Зато их отличает оригинальность и страсть исполнения. Их создатели — разные люди, с опытом и без. Но их всех объединяет желание воссоздавать любимые истории. Короче говоря, Мор относился к категории людей более опасных, чем мешок, набитый гремучими змеями. Он был полон решимости докопаться до логической основы вселенной.

«Мор» мог стать самой первой экранизацией «Плоского мира». Терри Пратчетт написал сценарий и отдал его на рассмотрение американским и европейским студиям. Идея им понравилась, однако возникла проблема. По словам американской стороны, Смерть — скелет с косой — слишком мрачен и зритель его не оценит. Компания была готова вложиться, при условии, что этого персонажа уберут из сценария. Чего Терри, понятное дело, делать не стал. Пару лет назад была новость о том, что Терри Россио напишет сценарий для голливудской экранизации. Терри был сценаристом «Алладина», «Шрека» и «Пиратов Карибского моря». Курировать проект, как и всегда, будет студия Narrativia. Выглядит многообещающе. Тем не менее, фанаты добрались до книги раньше Голливуда. В 2001 году студия Orange Cow Productions, состоявшая из студентов Школы кино и телевидения при Университете Южной Калифорнии (USC school of Cinema-Television), выпустила короткометражный фильм, в основу которого легла книга «Мор — ученик Смерти». «Мор» — четвертая книга в цикле «Плоского мира» и первая книга про Смерть. Нескладный юноша Мортимер отправляется на ярмарку, чтобы найти работу. В ученики его берет сам Смерть. Выполняя свое первое поручение, незадачливый подмастерье спасает принцессу королевства Сто Лат по имени Кели. Принцесса должна была умереть от рук наемного убийцы, но Мор вмешался и убил его. Этот поступок создает две реальности, в которых принцесса одновременно мертва и жива. Фильм был домашним заданием будущего режиссера Гаррета Гилкриста. Гаррет известен анимированием утраченных эпизодов «Доктора Кто» и восстановлением так и не снятого мультфильма «Вор и Сапожник» (The Thief and the Cobbler) от режиссера Ричарда Уильямса , снявшего «Кто подставил кролика Роджера». Фильм выполнен с помощью stop-motion (иначе — кукольной) анимации, а точнее ее подвида — cut-out анимации: использование не кукол, а вырезанных из бумаги персонажей. Так, например, выглядит «Южный Парк». Фильм снимался при минимальном бюджете в комнате общежития. Режиссер и актеры озвучки — всего лишь студенты. Сцены снимались на фоне интерьера комнаты, поэтому в кадр попали пол, окно и прочее. Персонажи были изготовлены из бумаги; в некоторых сценах использовались тела из глины. Сделано это было, чтобы ускорить съемочный процесс и придать фильму более грубоватый и органичный вид. К сожалению, материал для тел на следующий день терял свою гибкость. Поэтому, персонажи мало двигаются в последних сценах. Также приходилось постоянно делать новые руки. Несмотря на то, что сценарий писали в спешке, его удалось сохранить близким оригиналу. Первая версия фильма длилась около 35 минут, но для задания нужно было уложиться в 10, поэтому фильм подвергся правкам. Например, пришлось убрать Шэма Харги — владельца трактира «Рёберный дом Харги» и дуэль Мора со Смертью. Снимать фильм полностью времени не хватало, Гаррет решил смонтировать 5-минутную версию для показа в университете. В этот фрагмент вошло убийство короля Сто Лат и показаны Смерть и Мор. Фильм приняли хорошо и Гаррет смог продолжить над ним работу — нужно было создать анимацию для уже записанных диалогов. Фильм всё рос и становился масштабнее, хотя, по словам режиссера, до конца так и не был снят. Осталось много неиспользованных диалогов. Заключительная сцена была сделана на компьютере — обычные съемки уже не проводились. В фильме не использовалась музыка, так как создатели решили, что это приведет к лишним проблемам с монтажом и потребует еще больше времени. Диалоги записывались отдельно и позже сводились вместе. Записали их за одну ночь. Изначально дизайн картины хотели сделать похожим на творчество Пола Кидби — иллюстратора многих книг Терри Пратчетта и всей серии Плоского мира. Но в итоге было решено сделать собственный дизайн. Некоторые бумажные модели персонажей создавались с опорой на актеров озвучки. Хотя права на фильм принадлежат университету, короткометражка получила номинацию за лучший звук в конкурсе Rewind Video Awards в 2001 году. Что интересно, звук был записан на микрофон камеры. Фильм выложен на YouTube в трех частях Я посмотрел только незаконченную версию фильма, но этого достаточно, чтобы сделать вывод. Кого-то анимация впечатлит, другим покажется нелепой. Я наблюдал обе реакции.

Фильм великолепен. Я посмотрел его раз семь и он всё еще не наскучил. Подобно другим анимационными фильмам Гаррета, подбор актеров озвучки великолепен. Гаррет великолепно справляется с ролью Смерти. Сам персонаж нарисован восхитительно и он часто попадает в смешные ситуации. Никогда не задумывались, как выглядит пьяный скелет? Это одна из самых смешных сцен из всех любительских фильмов, которые я видел. Если не видели «Мора», смотрите немедленно.обозреватель The Amateur Movie Database