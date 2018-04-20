О жизни, рассыпавшейся, как карточный домик: ростовский режиссер снимет психологическую драму

Режиссер из Ростова Илья Нагаев снимет полнометражный фильм в жанре психологической драмы. Это будет история о том, как жизнь главного героя рассыпалась в считаные дни, и теперь он решает покончить с собой. Но, возможно, в судьбе все-таки остались какие-то светлые моменты?

Илья Нагаев два года назад уже снял криминальную драму «О. П. Г.», которую показывали ростовские кинотеатры. Еще одна его работа, короткометражка «Выбор за тобой», взяла приз Всероссийского кинофестиваля «Светлый Ангел VII» за лучшую операторскую работу.

Новый фильм будет называться «Онто Ин-Се». Так психологи называют внутреннее позитивное ядро человека. По сюжету, главного героя предал друг, из-за чего он потерял дело своей жизни. Мужчина поссорился с любимой, она попала в ДТП и погибла. Мысли разделить участь жены не покидают героя, он видит лишь один путь — на тот свет. Но перед этим мужчина решает как следует оторваться, не думая ни о чем.

Режиссер хочет донести идею, что абсолютно любой человек может наслаждаться жизнью, добиваясь своих целей, и не терять самообладание даже в самых тяжелых моментах.

— Осознание главным героем самого себя происходит под воздействием чрезвычайных обстоятельств в его жизни, — рассказал продюсер фильма, руководитель движения «КиноДон» Иван Виноградов-Ивановский. — Где будут проходить съёмки, пока решается. Но мы обязательно поработаем над узнаваемостью Ростова, потому что одна из наших целей — развитие именно родного города в качестве активно и постоянно действующей киноплощадки.

Планируется, что съемки начнутся летом и продлятся до конца осени. Сейчас команда проекта проводит кастинги на роли в фильме.

— На пробы могут прийти все желающие старше 18 лет, — добавил Иван Виноградов-Ивановский. — Практика показывает, что никогда нельзя пренебрегать людьми без опыта — среди новичков иногда встречаются настоящие самородки. А опыт — это дело наживное. И помочь им приобрести его — тоже одна из наших целей.

Записаться на кастинг можно будет 29 апреля в 17:00 по адресу: ул. Греческого города Волос, 10. Актеров будут выбирать и утверждать в мае.