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Стало известно, кто сыграет Элтона Джона
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Стало известно, кто сыграет Элтона Джона 

Рамблер 59 минут назад
Фото: globallookpress.com
Байопик о великом музыканте планируется давно, однако сейчас дело, наконец, пошло активнее. Кинокомпания Paramount Pictures заявила, что актер на роль главного героя утвержден — им стал Тэрон Эджертон.
Картина носит название "Человек-ракета" — как и одноименная композиция Элтона Джона. Она расскажет о становлении юного музыканта, о его пути от начинающего до звезды мирового уровня.
Над сценарием ленты работает Ли холл, а за съемки несет ответственность Дэкстер Флетчер, уже имевший опыт работы с музыкальными байопиками — он снял ленту о Queen.
Когда фильм выйдет на широкие экраны, пока так и остается неизвестным.
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