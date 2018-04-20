Стало известно, кто сыграет Элтона Джона

Байопик о великом музыканте планируется давно, однако сейчас дело, наконец, пошло активнее. Кинокомпания Paramount Pictures заявила, что актер на роль главного героя утвержден — им стал Тэрон Эджертон

Картина носит название "Человек-ракета" — как и одноименная композиция Элтона Джона . Она расскажет о становлении юного музыканта, о его пути от начинающего до звезды мирового уровня.

Над сценарием ленты работает Ли холл, а за съемки несет ответственность Дэкстер Флетчер, уже имевший опыт работы с музыкальными байопиками — он снял ленту о Queen.

Когда фильм выйдет на широкие экраны, пока так и остается неизвестным.