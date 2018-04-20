Гильермо дель Торо заключил многолетний контракт с DreamWorks Animation

Гильермо дель Торо давно работает с DreamWorks Animation, но сейчас решился на подписание многолетнего контракта с любимой анимационной студией. По контракту оскароносный режиссер будет писать сценарии и производить анимационные фильмы для всей семьи. И про первый новый проект по этой сделке обещают рассказать в ближайшее время.

Дель Торо и DreamWorks плотно сработались благодаря очень успешному мультсериалу «Охотники на троллей», а точнее всей трилогии «Сказки Аркадии». Два других сериала, связанных с «Охотниками», должны выйти в ближайшие годы. Теперь анимационной работы у режиссера должно прибавиться.

Сам Дель Торо очень рад сотрудничеству, которое длится уже 10 лет и сейчас просто выходит на новый уровень. «Я стремлюсь работать с художниками этой студии — они одни из самых талантливых людей в этом бизнесе», — заявил режиссер.

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