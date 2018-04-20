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Сара Джессика Паркер представила свой новый фильм на красной дорожке фестиваля Трайбека
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Сара Джессика Паркер представила свой новый фильм на красной дорожке фестиваля Трайбека 

Попкорн News 44 минуты назад
Фото: Попкорн News
В Нью-Йорке стартовал кинофестиваль Трайбека, одной из первых гостей которого стала Сара Джессика Паркер: звезда «Секса в большом городе» представила в рамках фестиваля свой новый проект, фильм «Лучший день моей жизни».
Музыкальная мелодрама, в которой вместе с Сарой Джессикой Паркер снялись Коммон, Тейлор Кинни и Рене Зеллвегер, рассказывает о Нью-йоркской звезде джаза Вивьен, которая накануне мирового турне получает безнадёжный диагноз. У неё остаётся всего 24 часа, чтобы пересмотреть свою жизнь, которую она провела в погоне за мечтой и успехом, отодвинув в сторону близких людей.
В первом фрагменте из фильма Сара Джессика Паркер вновь напоминает постаревшую Кэрри Брэдшоу:
Паркер и Коммон на фестивале Трайбека:
попкорнnews
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