Сара Джессика Паркер представила свой новый фильм на красной дорожке фестиваля Трайбека 

В Нью-Йорке стартовал кинофестиваль Трайбека, одной из первых гостей которого стала Сара Джессика Паркер: звезда «Секса в большом городе» представила в рамках фестиваля свой новый проект, фильм «Лучший день моей жизни».
Музыкальная мелодрама, в которой вместе с Сарой Джессикой Паркер снялись Коммон, Тейлор Кинни и Рене Зеллвегер, рассказывает о Нью-йоркской звезде джаза Вивьен, которая накануне мирового турне получает безнадёжный диагноз. У неё остаётся всего 24 часа, чтобы пересмотреть свою жизнь, которую она провела в погоне за мечтой и успехом, отодвинув в сторону близких людей.
В первом фрагменте из фильма Сара Джессика Паркер вновь напоминает постаревшую Кэрри Брэдшоу:
Паркер и Коммон на фестивале Трайбека:
попкорнnews