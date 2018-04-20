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Стивен Спилберг снимет фильм «Черный Ястреб»
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Стивен Спилберг снимет фильм «Черный Ястреб» 

ТАСС 25 минут назад
НЬЮ-ЙОРК, 20 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Американский режиссер Стивен Спилберг снимет первый в своей карьере фильм про супергероя. Это будет остросюжетная приключенческая картина «Черный Ястреб» (Blackhawk) по мотивам многопользовательской ролевой онлайн-игры DC Universe Online.
Спилбергу отводится роль режиссера, информировал председатель совета директоров кинокомпании Warner Bros. Тоби Эммерик. «Мы гордимся тем, что стояли за производством последнего по времени хита Спилберга „Первому игроку приготовиться“ [Ready Player One] и испытываем сильное волнение от того, что нам предстоит вместе с ним снимать новый остросюжетный фильм. Мы ждем не дождемся, какие новые новаторские идеи он преподнесет, представив „Черный Ястреб“ мировой аудитории», — отметил Эммерик.
"Было замечательно работать с Warner Bros. над съемками «Первому игроку приготовиться». Они привносят элемент страсти и профессионализма во все, что делают, обладая громадным опытом в данном жанре. Я рад воссоединиться с командой Warner Bros. снова", — ответил режиссер.
Написать сценарий нового фильма доверено Дэвиду Кеппу, автору сценариев таких кассовых картин, как «Парк юрского периода» (Jurassic Park, 1993), «Парк Юрского периода 2: Затерянный мир» (The Lost World: Jurassic Park, 1997), «Война миров» (War of the Worlds, 2005) и «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» (Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, 2008). Сроки выхода ленты на широкий экран пока не разглашаются.
Обладатель четырех премий «Оскар» и автор «Челюстей» (Jaws, 1975), «Инопланетянина» (E. T. the Extra-Terrestrial, 1982), «Списка Шиндлера» (Schindler’s List, 1993), «Спасти рядового Райана» (Saving Private Ryan, 1998) стал на днях первым режиссером, совокупные сборы фильмов которого преодолели отметку в $10 млрд в мировом прокате. Как отметил online-портал The Wrap, важную роль в установлении этого рекорда сыграла лента «Первому игроку приготовиться», которая после выхода в прошлом месяце уже собрала более $475 млн в прокате по всему миру. С учетом этого показателя общие кассовые сборы всех фильмов американца составили $10,4 млрд
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