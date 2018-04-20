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Еще один российский фильм поучаствует в Каннском кинофестивале
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Еще один российский фильм поучаствует в Каннском кинофестивале 

Ivi.ru 2 часа назад
Фото: Ivi.ru
71-й Каннский международный кинофестиваль дополнил список основного конкурса вторым отечественным проектом.
Помимо фильма «Лето» Кирилла Серебренникова, Россию представит социальная драма режиссера Сергея Дворцевого «Айка».
Режиссер Сергей Дворцевой
Картина повествует о молодой мигрантке из Киргизии, которая нелегально живет и работает в Москве. Забеременев и родив ребенка, она вынуждена оставить его в роддоме. Но со временем материнские чувства берут вверх, и Айка начинает отчаянные поиски своего брошенного сына.
Дворцевой уже принимал участие в фестивале — в 2008 году он представлял в Каннах фильм «Тюльпан», который был удостоен особого приза.
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