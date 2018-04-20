Еще один российский фильм поучаствует в Каннском кинофестивале

71-й Каннский международный кинофестиваль дополнил список основного конкурса вторым отечественным проектом.

Помимо фильма «Лето» Кирилла Серебренникова , Россию представит социальная драма режиссера Сергея Дворцевого «Айка».

Режиссер Сергей Дворцевой

Картина повествует о молодой мигрантке из Киргизии, которая нелегально живет и работает в Москве. Забеременев и родив ребенка, она вынуждена оставить его в роддоме. Но со временем материнские чувства берут вверх, и Айка начинает отчаянные поиски своего брошенного сына.

Дворцевой уже принимал участие в фестивале — в 2008 году он представлял в Каннах фильм «Тюльпан», который был удостоен особого приза.