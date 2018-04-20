Фото: жизнерадостная Милла Йовович на съемках нового фильма в Барселоне

Не так давно в сети появились первые фото Эммы Робертс , которая для съемок нового фильма «Парадайз Хиллз» (Paradise Hills) примерила необычный ярко-розовый цвет волос — а теперь к актрисе присоединилась на съемках коллега, Милла Йовович

Судя по первым кадрам с Миллой на съемочной площадке в Барселоне (Испания), Йовович прибыла на съемки в замечательном настроении — актриса жизнерадостно улыбалась даже папарацци, которые сопровождали каждый ее шаг на съемках.

«Парадайз Хиллз», действие которого разворачивается в недалеком будущем, повествует о таинственной то ли школе, то ли исправительной колонии «Парадайз Хиллз», расположенной на изолированном тропическом острове. Богатые семьи посылают в «Парадайз Хиллз» дочерей, чтобы те стали «идеальными» версиями самих себя — и именно в этом заведении однажды приходит в себя главная героиня, Ума (ее играет Эмма Робертс).

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