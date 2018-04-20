Ещё
Фото: жизнерадостная Милла Йовович на съемках нового фильма в Барселоне
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фото: жизнерадостная Милла Йовович на съемках нового фильма в Барселоне 

Попкорн News 2 часа назад
Фото: Попкорн News
Не так давно в сети появились первые фото Эммы Робертс, которая для съемок нового фильма «Парадайз Хиллз» (Paradise Hills) примерила необычный ярко-розовый цвет волос — а теперь к актрисе присоединилась на съемках коллега, Милла Йовович.
Судя по первым кадрам с Миллой на съемочной площадке в Барселоне (Испания), Йовович прибыла на съемки в замечательном настроении — актриса жизнерадостно улыбалась даже папарацци, которые сопровождали каждый ее шаг на съемках.
«Парадайз Хиллз», действие которого разворачивается в недалеком будущем, повествует о таинственной то ли школе, то ли исправительной колонии «Парадайз Хиллз», расположенной на изолированном тропическом острове. Богатые семьи посылают в «Парадайз Хиллз» дочерей, чтобы те стали «идеальными» версиями самих себя — и именно в этом заведении однажды приходит в себя главная героиня, Ума (ее играет Эмма Робертс).
попкорнnews
Попкорн News: последние новости
Disney раскритиковали за отказ от бисексуального персонажа в ремейке мультфильма «Мулан» Оливия Уайлд и Элизабет Олсен на красной дорожке премьеры фильма «Кодахром» Новые сериалы мая 2018: дата выхода самых интересных новинок эфира
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды пришли на открытие ММКФ7
Пропавшие красавицы нашего кино7
Слезы Якубовича: массовая тупка на «Поле Чудес»106
Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино
Что стало с экс-участниками «Дома-2»10
Видео
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение